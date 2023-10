Actor revela qué hay detrás de las sobreactuaciones en La Rosa de Guadalupe

“La Rosa de Guadalupe” es uno de los programas más populares de la pantalla chica y aunque la polémica ha sido parte de su arrollador éxito durante los más de 15 años que lleva al aire, con el tiempo surgieron interrogantes que alimentan las burlas y dudas del público. Como la sobreactuación de sus artistas, algo a lo que uno de ellos no dudó en responder dejando ver lo que existe detrás de cámaras.

Con capítulos como “Mi primer beso”, “Ese regreso de un ángel”, “La reina de la basura” y “La última noche”, la serie de televisión ha logrado impulsar la carrera de artistas novatos que tienen la oportunidad de compartir cámara junto a otros con mayor experiencia en la farándula gracias a su talento. Sin embargo, la actuación en dicho programa ha despertado burlas en redes sociales y algunas de las escenas son protagonistas de divertidos memes.

Pese a ello, “La Rosa de Guadalupe” goza de gran éxito y cientos de personas han admitido haberse enganchado con algunos de sus capítulos aún cuando califican como “malas” algunas de las actuaciones e historias, pues aseguran que están alejadas completamente de la realidad. Además, el “aire de la rosa” se ha convertido en motivo de mofa por lo que significa en el programa.

Actor responde a polémica de “La Rosa de Guadalupe”

En entrevista con Charly Galleta para el podcast “Realidad”, el actor Nikolas Caballero fue cuestionado sobre la sobreactuación de los artistas en “La Rosa de Guadalupe”, algo que sigue generando todo tipo de reacciones entre el público desde burlas hasta comentarios negativos y dudas sobre si es parte del programa o si en realidad se trata de una “mala actuación”.

“Si a la gente le gustaran cierto tipo de cosas, no pegaría, no llevaría los 15 años que lleva existiendo, ¿sabes?”, dijo el actor luego de no poder evitar las risas debido a lo que significa para los mexicanos el programa. Admitió que la premura que existe en la producción de cada capítulo podría ser uno de los motivos, pues cada semana se graban dos y para ello se requieren cuatro libretos ya aprobados en este periodo de tiempo.

Añadió: “El guión, no es un guión de Hollywood (…) La persona que tiene el enfoque de ‘van a hacer esta toma así’, es gente que sabe cómo funciona el producto (…) También siento que es el tiempo que te dan”.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO