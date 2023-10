Amazon ofrece un millón de dólares por la imagen de un extraterrestre, con esta condición

ESTADOS UNIDOS.- A lo largo de la historia la empresa Amazon ha sido reconocida por sus ventas de aparatos electrónicos, sin embargo, en estas fechas de Hallowen la compañía sorprendió a sus usuarios con un aviso relacionado a los fenómenos ovnis. “Hay posibilidades de que los alienígenas estén justo en la puerta de tu casa”, se lee en la publicación.

¿De qué va la acción de Amazon? Ofrecen un millón de dólares a un residente de EE. UU. que capture evidencia científica inalterada de una forma de vida extraterrestre real en su dispositivo. Todos los videos enviados que cumplan con los requisitos del concurso por un experto en el espacio y extraterrestres.

“Thank God my son is young and can react so quickly. If it had been me… Well, I would have been bear food,” Dina explains. pic.twitter.com/g319h6IOMv — Ring (@ring) October 7, 2023

¿Cuál es la única condición para ganar el concurso?

La oferta de la empresa suena bastante tentador, sobretodo para los fanáticos del fenómeno OVNI, sin embargo, un aspecto que debes de tomar en cuenta es que la imagen del supuesto OVNI debe ser capturada con el dispositivo RING, el cual convierte la mirilla en una cámara de seguridad inteligente.

Detecta cuando alguien golpea la puerta y permite ver desde cualquier lugar quién se encuentra afuera de la casa. No requiere de perforaciones en la pared. Más allá de una gran propuesta económica los usuarios de redes sociales lo ven como una estrategia de marketing para aumentar las ventas del dispostivo.

Kennedy rides his bike for the first time without training wheels! “Catching this moment on the Ring camera gave us the priceless opportunity to hold on to this memory forever,” explains Bethany. pic.twitter.com/puchDTLQS0 — Ring (@ring) October 6, 2023

Los interesados y los participantes en buscar el millón de dolares tendrán una fecha límite para enviar su material donde se debe apreciar un extraterrestre. Será hasta el 3 de noviembre para poder aspirar a la gran suma de dinero.

Qué hay detrás de la recompensa de Amazon

De acuerdo con el sitio especializado en tecnología y economía, Business Insider, la propuesta de Amazon se hace luego de que la Comisión Federal de Comercio de EU acusó a la compañía de violar la privacidad de los clientes y permitir que sus empleados accedan a los videos de los usuarios.

En ese marco, el conglomerado tuvo que pagar una multa de más de 5 millones de dólares, además de comprometerse a implementar un nuevo sistema de seguridad. Por lo pronto, usuarios de X y Facebook han tomado la propuesta del millón de dólares como una broma más que una iniciativa, más en una época de Halloween donde las ventas de Ring pueden incrementar.

What would you do if you saw this on your Live View? pic.twitter.com/41IVzwhxpU — Ring (@ring) October 5, 2023

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO