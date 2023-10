Claudia arriba, Xóchitl sube

Muy cercana la estimación de la encuestadora MÉXICO ELIGE (https://tinyurl.com/ypfqxf37) al reciente estudio del diario EL UNIVERSAL (https://tinyurl.com/ymhlek4p), por lo que respecta a las simpatías de CLAUDIA SHEINBAUM.

La primera agencia atribuye a la abanderada guinda un 50.9% en las preferencias del voto y la segunda un 50%. El inocultable contraste viene más abajo, si observamos el puntaje de XÓCHITL GÁLVEZ, pues EL UNIVERSAL otorga a la abanderada frentista un 20% mientras que MÉXICO ELIGE le reconoce un 40.1%.

Y esto marca una diferencia pues en una encuesta CLAUDIA supera a XOCHITL con 30% y en la otra con 10.8%, cambio sustantivo que parece una inyección de vitaminas para la señora GÁLVEZ.

Entre los demás aspirantes los números de EL UNIVERSAL para SAMUEL GARCÍA y EDUARDO VERÁSTEGUI son de 7% y 4%, mientras que MÉXICO ELIGE les asigna 2.7% y 1.9%, en el mismo orden.

Ciertamente, no hay todavía candidaturas ni campañas, aunque las dos principales fuerzas ya hayan definido a las personas que las representarán en el cotejo presidencial del 2024.

Hay recorridos, también algo muy parecido a lo que conocemos como proselitismo, aunque todavía no muestren en profundidad ni oferta política ni programas de gobierno.

Por hoy velan sus armas, se están reservando y esto significa que los primeros escarceos de consideración llegarán con el año nuevo para agarrar vuelo por ahí de la primavera.

Falta conocer el tercero en discordia, es decir, la candidatura de Movimiento Ciudadano. Sobre este particular llama la atención que las dos casas encuestadoras señaladas más arriba consideran en sus cálculos al gobernador neoleonés SAMUEL GARCÍA.

Y lo hacen ahora como antes incluían a BEATRIZ PAREDES, SANTIAGO CREEL, MIGUEL MANCERA, ENRIQUE ALFARO o DONALDO COLOSIO.

Con esas mulas había que arar, eran los nombres que figuraban. Y si nos vamos más para atrás, pues ahí aparecían en los conteos LILLY TÉLLEZ, CLAUDIA RUIZ MASSIEU, JOSÉ ÁNGEL GURRÍA, MAURICIO VILA y hasta RICARDO ANAYA.



EL TERCER JUGADOR

Aunque de todas maneras valga insistir en que la nominación naranja sigue muy (pero muy) nebulosa, dados los impedimentos legales de SAMUEL a quien una abrumadora mayoría del congreso local ya le advirtió su negativa a cualquier permiso para separarse del cargo.

Tendría que renunciar y esto jamás lo hará, dadas sus nulas posibilidades de ganar la contienda presidencial. Ya lo comenté aquí hace días (https://tinyurl.com/yst7zcvu) lo que el muchacho quiere es seguir el camino de JAIME RODRIGUEZ, el “Bronco”.

Es decir, placearse seis meses en una campaña presidencial para regresar el próximo junio a su sillón de gobernador. Lo cual se antoja en chino, dadas las pésimas relaciones que tiene con su congreso.

El caso es que la lista de presidenciables no podrá considerarse completa sin la definición del MC, hoy por hoy, la organización mejor ubicada para convertirse en “partido bisagra” entre las dos grandes fuerzas que se disputan la primera magistratura del país y el control legislativo federal, MORENA y el Frente Amplio.

Aquí es dónde todavía pudiera resurgir MARCELO EBRARD, como candidato naranja, aunque no debemos olvidar que el propio DANTE DELGADO ya advirtió con la claridad suficiente y de manera reiterada, que si fuera necesario asumiría la candidatura él mismo. Lo cual se antoja probable, dados los titubeos de EBRARD.

El señor DELGADO es un septuagenario todavía correoso y de voz tronante, nacido en Alvarado, Veracruz, en 1950, ha sido gobernador de su entidad, diputado, senador, embajador y dirigente fundador de dos partidos, Convergencia por la Democracia y Movimiento Ciudadano.

¿Posibilidad de ganar?, ninguna, por supuesto, aunque sí tiene enfrente muchos territorios (y presupuestos) que conquistar, dónde colocar gente suya, enviados, agentes, representantes que hagan negocios en su nombre.

Por lo pronto esta semana anunció que no se va a reelegir en su cargo senatorial y sigue abierta la posibilidad de asumir personalmente la candidatura a la silla grande.



TAMBORES DE GUERRA

Desde su espacio en redes, el domingo pasado XÓCHITL GÁLVEZ invitó a CLAUDIA SHEINBAUM a defender juntas a la población civil de Israel y condenar los ataques terroristas perpetrados por la organización palestina HAMAS (Movimiento de Resistencia Islámica; en árabe, Harakat al-Muqáwama al-Islamiya).

Y además le dijo:

-“Lamento que aún no te hayas pronunciado ni siquiera sobre los mexicanos que son rehenes de esta organización terrorista, ¿será que no te han dado permiso?”

La respuesta de CLAUDIA se suscitó hasta el lunes, luego de conocerse la postura oficial de AMLO, expresada en su conferencia matutina, la cual se resume en condenar los ataques sin tomar partido, ni con árabes, ni con israelíes.

Amén de pronunciarse en defensa de vidas inocentes, en la exigencia del diálogo pacífico y la intervención pronta de las Naciones Unidas. Semejante el posicionamiento de la candidata a la postura presidencial.

La doctora es, por partida doble, de ascendencia judía. abuelos askenazís, oriundos de Lituania por la vía paterna (SHEINBAUM) y sefardíes, migrantes de Bulgaria, por la vía materna (PARDO).

La dificultad para definir una postura inteligente hacia el conflicto de medio oriente no solo es difícil para quienes se encaminan hacia una competencia presidencial sino, incluso, para los mandatarios mismos en los cinco continentes.

Tan sanguinaria fue la embestida de los yihaidistas islámicos como brutal la respuesta de la aviación judía. Las víctimas en ambos lados son básicamente civiles, familias, gente pacífica, habitantes de los suburbios.

Acaso fuera más manejable definir una postura si los intercambios de fuego se remitieran a instalaciones militares. Pero no es así pues, como en la mayoría de las guerras, quien más sufre es la gente pacífica.



POR CARLOS LÓPEZ ARRIAGA

BUZÓN: lopezarriagamx@gmail.com

WEB: http://lopezarriagamx.blogspot.com