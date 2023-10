El “Jonrón” de Erasmo

El Diputado Federal por Madero, Erasmo González Robledo, mantiene el acelerador hasta el fondo , en sus aspiraciones para ser el próximo presidente municipal de su querido Madero.

Pero tampoco ha bajado el ritmo en su chamba como presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados Federales, que es la comisión más importante.

Erasmo , ha demostrado siempre que trae la camiseta bien puesta , para trabajar por el bienestar de los Tamaulipecos, aprobando cada una de las leyes que le convienen a la ciudadanía.

Prácticamente se hace “mil pedazos” para cumplir con esta responsabilidad, para estar al pendiente de su familia y para cumplirle también a los

maderenses.

Este fin de semana acudió al torneo de la Liga Municipal de Softbol Mixto de Ciudad Madero, donde se dio tiempo de agarrar el bate, y estuvo ensayando para dar un “Jonrón” en las elecciones del 2024 para llegar directito a la alcaldía.

ERG ha recorrido las colonias para llevar módulos de productos de la canasta básica, frutas y verduras, agua embotellada, entre otros servicios a bajo costo.

Y este fin de semana se realizó de manera simultánea en : Los Pinos, Benito Juárez, Los Flores, Miramapolis, Adriana González, además de la 16 de septiembre.

Por lo que fue una mega jornada y a cada una de las personas que acudieron se les atendió, como parte de las acciones de cercanía del Diputado.

Erasmo es uno de los admiradores más fieles que ha tenido la cuarta transformación que ha emprendido Andrés Manule López Obrador y quiere contagiar , de esta ola , a la urbe petrolera.

Todo mundo sabemos y se le nota que quiere ser Presidente Municipal , por lo que está atendiendo y escuchando a la ciudadanía para conocer sus necesidades e inquietudes.

El aplausometro marca bien para Erasmo, pues todo parece indicar que es su tiempo y su momento.

MAYRA OJEDA: CUMPLE.

No estoy muy de acuerdo en que los regidores hagan su “show” de realizar un informe la neta se me hace una payasada.

Pero, no se puede generalizar, y hay algunos que han trabajado todos los días, despachando en las colonias, en la calle, vía telefónica, mientras que otros andan pateando el bote.

Y este lunes, Mayra Ojeda, Secretaria General del PRI en Tamaulipas y regidora de Madero, rindió un informe, en su caso, es de las ediles que más productiva es y por eso tiene el derecho de subirse a esta plataforma.

Malo es cuando no se trabaja y se hace todo el circo sólo tratar de llamar la atención.

Hacer un informe no le queda a cualquier regidor, sólo al que desquita la lana que le paga el pueblo.

Mayra dio detalle con cada una de sus gestiones y atenciones que ha realizado en el último año, donde siempre ha buscado apoyar al ciudadano.

Y mire ,que en su caso, ha hecho el doble esfuerzo ya que estuvo embarazada y no dejó de ir a la sala de regidores.

Y ahora que se estrenó como mamiringa, tampoco se ausentó , así es que hay que reconocerselo.

POR MARIO ALBERTO PRIETO