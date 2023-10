¿Será Pie Grande? captan extraña criatura en el Bosque Nacional de San Juan

ESTADOS UNIDOS.- El mito de Pie Grande es ampliamente conocido en Estados Unidos, donde decenas de amantes de lo sobrenatural se han dado a la tarea de buscar evidencia sobre la existencia de esta criatura que asegura habita los bosques de ese país.

Y aunque de vez en cuando salen a la luz supuestos avistamientos captados de en medio de zonas boscosas, aún no se cuenta con suficiente información que confirme la presencia de este críptido, sin embargo, recientemente se reveló un video que podría demostrar lo contrario.

En redes sociales se hizo viral el clip de un avistamiento real de también llamado “Sasquatch” en Colorado el cual habría sido registrado el pasado fin de semana durante un viaje en tren de vapor de Durango a Silverton atravesando el Bosque Nacional de San Juan.

Couple in Colorado share footage they captured on the train of what they believe to be Bigfoot. pic.twitter.com/awb1wIvIHj

— Pop Base (@PopBase) October 11, 2023