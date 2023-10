¿Quién es la mujer que empujó Shakira en la calle?

Después de que generara mucha polémica las acciones de la cantante colombiana, los conductores de “Despierta América” dieron a conocer que la mujer que aparentemente empujó Shakira era su hermana Lucy Mebarak, y no una fanática como se había especulado en redes sociales y en algunos sitios de internet. Es por esa razón que la persona pudo estar tan cerca de la intérprete y que ésta tuvo la confianza para apartarla de su camino al tomarla del brazo.

“Ahí ven las imágenes, a la señora en concreto. Creo que es una de las escuelas en Colombia. Ahí se ve a Shakira quitándola a un lado. Resulta que esa señora es su hermana, Lucy Mebarak. Lo hizo, pero era su hermana”, expresó uno de los presentadores del famoso matutino de Estados Unidos, sin embargo, esta explicación no fue suficiente para algunos de sus colaboradores, ya que hicieron un debate, pues afirmaron que no debió portarse así aunque era su familiar.

“Yo no sé como reaccionaría si mi hermana me empujara. Aunque sea su hermana, no se ve bonito, porque se presta a malinterpretaciones”, destacó una de las conductoras, quien mostró su descontento con la actitud de la cantante de “Antología”, que en los últimos días ha estado en medio de la polémica, pues no solo salió a la luz esta video empujando a su hermana, también ha recibido algunas denuncias de ex empleados que aseguran es “mala jefa”.

Así reaccionan los fans ante la actitud de Shakira con su hermana

Después de que se diera a conocer que la mujer que empujó la cantante, en realidad es su hermana, los internautas tuvieron diferentes opiniones, pues mientras algunos la defendían, otros siguieron criticando su actitud hacia su familiar. “¿O sea que a la familia sí la puede tratar con la punta del pie?”, “No sean exagerados”, “Así se llevan los hermanos”, “Trata a su entorno como lacayos”, “Claro que lo veo diferente, ahora lo veo peor”, “Tal vez andaba de malas”, “Existen cosas peores”, comentaron algunos usuarios.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO