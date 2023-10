CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Siria es un país que está a más 12,000 kilómetros de México y que por muchos años algunas de sus zonas han estado en conflicto bélico hasta la fecha, aunque ya con menor intensidad que en la década anterior y hace tiempo poco se pensaba que un mexicano jugara fútbol en dicho país y hoy, Carlos ‘Gullit’ Peña, es parte del fútbol sirio, por ahora a la espera de su debut que tuvo que esperar por bombardeos.

Recientemente firmó contrato con el Hutten SC, equipo considerado como el ‘Real Madrid’ de aquel país, según mencionó el representante del ‘Gullit’ debido a su ambición deportiva y poder económico.

Con esto, ya son 13 equipos con los que ha estado el mexicano, seis mexicanos: Pachuca, León, Chivas, Necaxa, Cruz Azul y Correcaminos, además de siete en el extranjero, Rangers de Escocia, Tychy de Polonia, Deportivo FAS de El Salvador, Antigua de Guatemala, Antigua de Honduras, Al-Dhaid de Emiratos Árabes y ahora el Hutten de Siria.

‘El Gullit’ se ha vuelto un ‘trotamundos’, algo que disfruta, pues aseguró en entrevista a RÉCORD que mientras juegue fútbol, él será feliz, sea en el lugar que sea.

“Lo he vivido de lo mejor (el paso por varios países) han sido buenas experiencias todo lo que he pasado, sigo disfrutando gracias a Dios este bonito deporte, en todos los países lo he disfrutado y muy contento de seguir en esto y las oportunidades que se me da”, expresó el multicampeón de la Liga Mx.

En los últimos destinos ha tenido países exóticos, desde Centroamérica hasta Asía, pero eso no ha sido impedimento para disfrutar la aventura, a pesar del cambio de cultura y costumbres que tiene cada lugar.

“Siempre que voy a otro país me meto a internet o pregunto sobre la cultura, las costumbres, ya va uno preparado, es como todo, hay que adaptarse a cualquier situación, respetar la cultura y tradición, no pasa nada… aprender y disfrutar de cada cultura”, señaló vía telefónica a EXPRESO.

Carlos Peña sabe de las cosas externas que viven en Siria a pesar de la aparente ‘tranquilidad’ comparado con años anteriores, pero fue tajante al decir que no teme, pues analizó bien cada detalle con su represente, tanto futbolístico como fuera del deporte para firmar con su club.

“No, todo está tranquilo. Siria como lo he dicho, lo platiqué con mi agente y nos gustó el proyecto que tiene el club. Como lo he comentado, en México o el mundo se hablan muchas cosas de acá, pero no todas son ciertas, es la verdad, nos toca estar en zona que no son críticas, hay control”, respondió.

El club Hutten SC, a Carlos Peña como a los demás jugadores extranjeros, les ha dado todas las facilidades para su comodidad, “tenemos una persona para los extranjeros que está al pendiente de todos nosotros, para lo que ocupemos, todo bien y disfrutando cada momento”.

El fin de semana pasado, Hutten SC enfrentaría al Al Karamah por la tercera fecha de la temporada, pero fue suspendido debido a bombardeos que hubo en la ciudad sede del equipo rival del conjunto del mexicano, pese a ello, Peña está tranquilo y motivado para su posible debut.

“Sí, desafortunadamente se suspendió el partido, hubo un incidente en la ciudad en la que íbamos a jugar, pero no nos tocó estar cerca, nosotros estábamos en el hotel y todos seguros, regresamos a Latakia (sede de su equipo) y todo bien, tranquilo, nos toca esperar para debutar, sigo motivado para dar lo mejor”, puntualizó el ex jugador del Tri.

El ex mundialista mexicano apuntó que no piensa en otra cosa más que disfrutar su carrera y aprovechar cada oportunidad, “quiero seguir siendo el mismo, trabajar y cumplir mis sueños, mis metas, seguir siendo feliz, jugando al fútbol y aprovechar las puertas que se me abren”.

Sobre su adaptación al fútbol sirio y su equipo, mencionó que ha sido muy buena, ya que lo han recibido muy bien, además de que se vive el fútbol muy similar al continente americano, “acá se vive el fútbol muy al estilo centroamericano o sudamericano, tanto fuera de la cancha como en ella, es gente trabajadora, estoy contento por el recibimiento de la afición, entrenadores, directivos y mis compañeros”.

Aunque son ya muchos años en los que sólo ha visto a su familia algunos días, debido a que ha jugado en el extranjero, ‘Gullit’ está concentrado en trabajar y dar todo en el fútbol, “siempre mis hijas, mi esposa me acompañan, hoy no pudieron pero para la otra estarán conmigo, yo les digo que ‘no nos morimos’, tenemos que estar activos, trabajando y ya habrá tiempo para ver a mis papás, hermanos, amigos que tengo en México”.

Por último, aseguró que el futuro “solo lo sabe Dios”, pero mientras tenga salud y le dé felicidad el patear la número cinco, seguirá dentro del fútbol, sea donde sea, “mientras nos dé salud, aquí seguiremos, por ahora feliz, contento que mis hijas me vean jugar, mi esposa que siempre me acompaña, mientras seguimos unidos, daremos patadas a la numero cinco en donde sea, en el equipo o país que nos den la oportunidad”, finalizó.

Así a más de 12 mil kilómetros de casa, ‘Gullit’ Peña ha recibido el interés y su amor por el fútbol. A su manera, con destinos exóticos, pero al final el fútbol es universal y seguramente tendrá varios años más del nuevo ‘trotamundos’ mexicano.

POR DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO-LA RAZÓN