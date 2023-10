Wendy le quitó el celular a un periodista por defender a Nicola

Antes de comenzar a contar lo que sucedió, Wendy llamó a Nico por teléfono para pedirle su autorización para contar lo que había sucedido, una vez que el peruano aceptó a que contaran, la ganadora de LCDLFMX comenzó a explicar.

Y es que de acuerdo con Wendy, Nico asistió a un evento y ahí mientras él esperaba estaba platicando con alguien a través de mensajes, en ese momento, un reportero captó el momento y tomó fotografías de las conversaciones del peruano, esto le molestó mucho y aunque él no quiso hacer lío, Wendy entró en acción para defender a su amigo.

“Le vi su cara blanca de coraje, pero no fue grosero con el periodista, sólo dijo: ‘¿por qué haces eso mano, por qué me haces eso?’, Nico se quedó bloqueado, no supo qué hacer ni cómo reaccionar ni nada, y yo me estresé y le arranqué el celular al periodista, y ni modo, él fue quien faltó al respeto primero. Y le dije: ‘a ver, ¿qué grabaste? No debes de ser así, qué grosero, qué incomodidad’, y no me importa que luego salga diciendo que ‘ay qué grosera’, porque grosero fue él”, dio Wendy