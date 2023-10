Aseguran que José Luis Rodríguez “El Puma” no sabe de la muerte de su supuesto hijo

MÉXICO.- El pasado miércoles 11 de octubre el mundo de la farándula de vistió de luto después de que se confirmara el sensible fallecimiento de Juan José Rodríguez, el hijo no reconocido del famoso cantante José Luis Rodríguez, conocido artísticamente como “El Puma“.

Por medio de sus redes sociales Lilibeth y Liliana Rodríguez Morillo, hijas mayores de “El Puma”, compartieron un comunicado lamentando la muerte de Juan José Rodríguez. En el escrito detallaron que no sabían las causas de la muerte del hijo de reconocido de su papá.

¿Qué dijo “El Puma” de la muerte de su hijo no reconocido?

Durante la transmisión del programa de espectáculos “De Primera Mano” los conductores dieron más detalles de la lamentable muerte de Juan José Rodríguez, conocido como “El Puma Junior“. Aseguraron que a pesar de la polémica el cantante de 54 años tenía una buena relación con sus supuestas hermanas.

En este sentido Gustavo Adolfo Infante, conductor de “De Primera Mano”, y su equipo de colaboradores recordaron que el joven cantante nunca quiso demostrar que José Luis Rodríguez “El Puma” era su verdadero papá, sin embargo, tenían un gran parecido físico.

Finalmente la información compartida por el programa de Imagen Televisión detalló que José Luis Rodríguez “El Puma”, uno de los cantantes más famosos en América Latina, no se había enterado de la muerte de su hijo no reconocido, pues hasta el momento no había compartido ningún tipo de mensaje.

¿Juan José Rodríguez era hijo de “El Puma”?

A pesar del gran parecido físico que tienen, José Luis Rodríguez “El Puma” rechazó en toda ocasión que fuera el papá de Juan José Rodríguez. En más de una ocasión dijo que “El Puma Junior” era hijo de su hermano, Osvaldo, quien vivía en Venezuela.

Por otra parte Lilibeth y Liliana Rodríguez Morillo, hijas de “El Puma” que anunciaron la muerte de “El Puma Junior”, reconocieron como su hermano a Juan José Rodríguez.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO