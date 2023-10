Rehenes mexicanos en medio oriente

La guerra es uno de los actos más perversos y ruines que lleva a cabo el ser humano, la violencia es un instrumento para alcanzar un mayor poder y riquezas, muchas veces se utilizan estrategias de odio y encono para justificar los ataques de violencia en contra de un grupo de humanos que son adversarios o difieren en su forma de pensar.

El sábado pasado, dos mexicanos que se encontraban en un festival de música en las cercanías de la Franja de Gaza cuando fueron secuestrados junto con al menos otras 130 personas y asesinados más de mil israelíes por milicianos de Hamás, el mayor grupo de islamistas palestinos. El hecho ocurre un día después del 50 aniversario del ataque sorpresa contra Israel de Egipto y Siria en 1973 que inició una guerra en Oriente Medio conocida como Yom Kipur.

¿Pero porque existe ese enfrentamiento entre Palestina e Israel? En 1917 Palestina era uno de los antiguos territorios otomanos que la Sociedad de las Naciones puso bajo administración británica y en 1922 firmó la Declaración Balfour para anunciar su apoyo al establecimiento de un «hogar nacional» para el pueblo judío en la región de Palestina, que en parte decía “El gobierno de Su Majestad ve con buenos ojos el establecimiento en Palestina de una patria para el pueblo judío, y dedicará sus mejores afanes a facilitar la consecución de ese objetivo, en el bien entendido de que no deberá hacerse nada que pudiera perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías que ya existen en Palestina”

Sin embargo, también le prometieron el mismo territorio al jerife de La Meca Husayn ibn Ali para los árabes oprimidos por el Imperio Otomano, es decir, los palestinos. De 1922 a 1947 hubo una gran inmigración del pueblo judío sobre todo en la década de 1930 debida a la persecución nazi.

Las Naciones Unidas propusieron poner fin al mandato británico y dividir Palestina en dos Estados independientes, uno árabe palestino y otro judío, y que Jerusalén quedara bajo un régimen internacional (resolución 181 (II), de 1947) quedando dividido el territorio en 4 regiones, Palestina Cisjordania y la franja de Gaza .En 1948, Israel declara su independencia, ocupando el 77% del territorio palestino, expulsando a la población palestina

Durante la guerra de los 6 días en 1967, Palestina pierde Cisjordania y Gaza, en 2005 después de una segunda Intifada llevada a cabo por Hamás, Israel retiró a sus colonos y tropas de Gaza, aunque mantuvo el control de sus fronteras, costas y espacio aéreo.

En 2020, Estados Unidos medió en acuerdos para normalizar las relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Sudán y Marruecos («Acuerdos de Abraham«). En 2022, la Asamblea General de la ONU solicitó a la Corte Internacional de Justicia que emitiera una Opinión Consultiva sobre la legalidad de la prolongada ocupación israelí que comenzó en 1967 y las implicaciones para los Estados miembros. Esta opinión aún no ha sido emitida.

El despliegue de la operación conjunta, inesperada, sin precedentes y perfectamente coordinada por tierra, mar y aire implica un gran nivel de planeación en el ámbito operacional, entre las interrogantes que deja esta intrusión están; ¿Por qué la inteligencia israelí no detecto que este ataque se estaba planeando? O lo dejaron pasar, esta operación no fue llevada a cabo de improviso, ¿El ataque buscaba una respuesta dura por parte de Israel para romper con el marco negociador propiciado por los acuerdos de Abraham de 2020?

Desafortunadamente parece que esta guerra se prevé larga y la entrada de EE. UU. en el conflicto, tras el anuncio de Joe Biden junto con el secretario de Defensa Lloyd Austin.

Federico Nietzsche decía que “La guerra vuelve estúpido al vencedor y rencoroso al vencido”. Pareciera que la guerra es exclusiva de la especie humana, aunque la primatóloga Jane Goodall documentó un conflicto de cuatro años de duración entre chimpancés en el Parque Nacional de Gombe en Tanzania.

Las guerras entre comunidades de chimpancés no son comunes. Frans de Waal. Investigador de la Universidad Emory, dice que privilegian la diplomacia; después de un conflicto los chimpancés se reconcilian con un beso y otros tipos de contacto corporal. La diplomacia es muy importante para ellos, vivir en sociedad tiene grandes beneficios mientras que los conflictos dañan las relaciones sociales y al grupo entero. Parece que tenemos que aprender de ellos.

Los dos mexicanos son rehenes por haber estado en el lugar equivocado a la hora equivocada, no debieran ser una moneda de cambio en este conflicto pero que hará Hamás con ellos es una incógnita, aunque amenazan matar rehenes si son atacados. Ojalá sean liberados pronto y regresen a su hogar.

POR FRANCISCO DE ASÍS