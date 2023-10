¿Qué NO debes hacer en un Eclipse Solar? Éstas son algunas recomendaciones para verlo

MÉXICO.- El eclipse solar anular que sucederá el sábado 14 de octubre del 2023, se podrá mirar desde varios estados del territorio mexicano, sin embargo, tienes que tomar en cuenta diversas recomendaciones, ya que verlo directamente provocará problemas oculares irreversibles, en AS México te contamos todo lo que no debes hacer.

¿Qué no hacer durante el eclipse solar anular?

Brenda Arias, experta del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) expresó al diario El Universal que una de las prácticas más comunes y que no deben realizarse durante los eclipses solares es mirar el evento con lentes de Sol.

La experta de la máxima casa de estudios también compartió que tampoco se debe ver el eclipse solar a través del reflejo del agua en una cubeta o utilizar obsidianas, radiografías, vidrios oscuros, telescopios, binoculares, la cámara del celular.

¿Cómo afecta el eclipse solar a la vista?

El eclipse solar aunque puede ser un fenómeno impresionante y poco recurrente en el calendario lunar; verlo sin protección ocular puede afectar gravemente a tu vista, ya que su luz es perjudicial para el ojo humano. Observar este evento astronómico de manera directa puede provocar quemaduras y lesiones en ojos ojos, así como daños irreparables a corto, mediano y largo plazo.

Es importante que sepas que la luz del eclipse solar tiene “luz ultravioleta, rayos X y rayos gamma”, por tal razón su exposición directa al ojo humano puede provocar riesgos irreversibles.

¿Cómo ver el eclipse solar de forma segura para la vista?

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio recomienda la utilización exclusiva de lentes para eclipses solares, que son aparatos diseñados para proteger tu vista sin dañarla o quemar tu retina. Los únicos lentes que funcionan y son recomendados para ver el fenómeno astronómico son los certificados con el “ISO 12312-2 2015″.

Tips para ver el eclipse solar con lentes profesionales

– Antes de usar los lentes para mirar el eclipse deberás examinar los filtros de los anteojos, no deberán tener rayones, tachaduras, o estar rotos, de lo contrario no los podrás utilizar.

– Lee cuidadosamente las instrucciones de cada uno de los filtros solares.

– Una vez que tengas puestos los lentes profesionales y antes de mirar el eclipse solar deberás asegurarte de colocar el visor solar.

– Después de mirar el eclipse , se recomienda mirar en dirección opuesta al fenómeno y posteriormente quitarse los lentes. No es recomendable retirarlos mientras mira el Sol.

