Misterioso payaso aterroriza a un pueblo escocés

Un espeluznante payaso está aterrorizando a un pueblo escocés y se está burlando de la policía local para que los capturen en un juego del gato y el ratón porque “quiere jugar”, según Sky News.

La persona vestida como “Pennywise, el payaso bailarín” de Stephen King, con pelo rojo, cuello y mallas con volantes suele sujetar el infame globo rojo mientras desfila por la calle durante la noche.

“Vaya, vaya, vaya, he vuelto a ser noticia. ¿Debo sonreír para las cámaras con mi horrible sonrisa?”, decía una voz distorsionada en un post de Facebook titulado “Un mensaje a los medios”.

El medio informó de que el payaso utiliza una cuenta de Facebook bajo el nombre de Cole Deimos, y supuestamente amenazó a los alrededores de Skelmorlie, un pueblo situado a 56 kilómetros de la capital del país, Edimburgo con una población aproximada de 2 mil habitantes.

En la sección de biografía de la cuenta se afirma que el payaso es originario de Hell (Michigan), asistió al instituto Hellgate de Montana y estudió en la Escuela de Payasos antes de hacerse autónomo.

“Quienquiera que sea, está asustando a todo el mundo: hay que detenerlo”, dijo un padre de dos hijos de la localidad, según el Independent. “Alguien tiene que hablar con él antes de que intervenga la policía o de que aterrorice a alguien. Podría provocarle un infarto a alguien”.

El medio informa de que la policía escocesa tiene conocimiento de los vídeos, pero no ha recibido denuncias.

A lo largo del vídeo, el payaso lee en voz alta supuestos comentarios antiguos de Facebook antes de responder a ellos en su espeluznante monólogo.

“‘Se ha informado a la policía’, ¿crees que me importa? Tendrían que pillarme primero de todas formas, y sí, es un reto”, no crean lo que digan, este payaso no quiere fama, gloria ni oro, sólo quiere jugar, en esta supuesta ‘ciudad dormida'”, añadió. “Así que ven y únete y aprende a temer al payaso de Skelmorlie”, dijo.

Iain Bloor, vecino de la localidad, calificó el mensaje de vídeo de “advertencia” de cara a Halloween y calificó las payasadas del payaso de “crueles”. Un vecino de la zona, que pidió no ser identificado, dijo que no dejaría salir de noche a sus dos hijos, de 11 y 13 años.

La tendencia viral del “payaso espeluznante” surgió especialmente en 2016.

Estos payasos desquiciados llegaron a amenazar a varias escuelas de Nueva York, obligando a dos distritos de Long Island a cerrar sus puertas.