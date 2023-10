Will Smith habla tras polémicas declaraciones de Jada Pinkett

Luego de que hace unos días Jada Pinkett Smith estuvo haciendo fuertes declaraciones sobre su relación con Will Smith en torno a su complicada vida, finalmente el actor de “Hitch” se ha pronunciado al respecto.

De acuerdo con The New York Times, la redacción del medio recibió un correo electrónico de respuesta de Will, quien al parecer les dijo que las memorias de su esposa “como que lo despertaron”.

El diario detalló que se había dado cuenta de que ella es más “resistente, inteligente y compasiva de lo que él había entendido”.

“Cuando has estado con alguien más de la mitad de tu vida, se instala una especie de ceguera emocional, y puedes perder con demasiada facilidad la sensibilidad a sus matices ocultos y sus sutiles bellezas”, dijo el actor.

Y aunque las revelaciones de la actriz han molestado a mucha gente en los últimos días, al parecer el ganador del Oscar a Mejor Actor no lo ha tomado de esta forma e incluso parece que le restó importancia al asunto.

La única otra cosa notable de esta entrevista con el Times es que Jada reveló que se sintió herida por el especial de Netflix de Chris Rock, donde hizo bromas sobre ella y Will de nuevo, y que ella toma ayahuasca con regularidad, incluyendo una sesión de viaje con Will después de la bofetada de los Oscars.

La semana pasada Jada Pinkett Smith dijo que ella y Will han estado separados los últimos 7 años, como parte de su nuevo libro de memorias en el que aclara muchas cosas.

Jada hizo la revelación el miércoles en diferentes entrevistas, una con People Mag y otra con Today. En ambas, admite que ella y Will han estado llevando vidas separadas desde 2016 y que incluso hoy siguen viviendo separados.