A un año, las cosas no andan bien

El conteo regresivo ha iniciado para el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues está en puerta su salida.

Todo parece indicar que habrá una pelea , como , entre “perros y gatos” , tanto de parte de los panistas como de los Morenos para tratar de arrebatar el poder y llegar a Palacio Nacional.

Llegar a la silla presidencial, no fue nada fácil, para el cabecita de melón, digo de algodón, hay que reconocerle su perseverancia para buscar 12 años ser Presidente de este país, pero también, hay que reconocer , que no ha servido de mucho su Gobierno, pues los datos duros muestran que tal vez dejará peor el país a como lo recibió.

La neta, si me quito el sombrero, con las acciones que ha tenido con los más pobres, con los abuelitos y los discapacitados, pero hay otros temas dónde está totalmente reprobado.

Lamentablemente ni con toda la lana que ha destinado, Andrés Manuel, a los programas sociales ha podido erradicar la pobreza de nuestro país, pues nunca ha entendido que no es regalando dinero, sino, en una cruzada con la iniciativa privada para que cada vez se generen más empleos, es la única forma, de lo contrario ya lo hemos visto que no funciona.

Prometió muchas veces que la gasolina sería muy barata, hasta hablaba de 10 pesos el litro , pero ya con que la hubiera bajado

5 pesos, nos hubiéramos ido de gane, pero no fue así.

Todo el tiempo que anduvo en campaña, no se cansó de asegurar que él podía lograr un México más seguro, y ha sido el lado más flaco y débil que ha tenido su Gobierno, pues hay estados como Guanajuato y Michoacán que arden de lo peligroso que están.

Su plan anti inseguridad de “abrazos, no balazos” y de “Te voy a acusar con tu abuelito” han sido puras vasciladas, eso no le hace cosquillas a nadie , no asusta ni a un niño de kinder.

En este sexenio es cuando más muertes de periodistas se han presentado en todo el país , demostrando lo riesgosa que sigue siendo el ejercer esta profesión en tierra mexicana. Tampoco se ha aclarado el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva.

Agarró el dinero de los mexicanos y se encapricho en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Angeles (AIFA), que no sirve para nada, se lo dijeron muchas veces y no entendió que no era viable, para lo único que ha servido es para ser un mercado rodante gigante y escenario de lucha libre.

Este sexenio se ha visto envuelto en los escándalos familiares de AMLO relacionados con su hijo, José Ramómn López, y con su hermano Pio López, al que ventanearon con un video y simplemente: No pasó nada.

Hoy en día la atención que se da en el ISSSTE y el IMSS es la peor que ha ofrecido en su historia, pues antes estaba mejor la dotación de medicamentos, hoy , hay una crisis, pues en algunos casos tardan

hasta una semana en otorgarselos a los derechohabiantes y las operaciones tardan hasta un año.

Y , en lo personal, lo que más me puede es que los niños con cáncer no estén exentos a estos faltantes y que tengan que recibir en abonos sus tratamientos, pese a que no hay que ser sabio, que eso pone en peligro sus vidas.

Todo mundo pensamos, por que así lo amagó, que metería a la cárcel a algún ex presidente y eso sólo ha quedado en puro churro mareador, no se ha hecho nada, ni se hará.

Prácticamente el tiempo se le ha agotado, ya no es momento de retórica ni discursos mañaneros, sino de hacer un “corte de caja” y reconocer que hay muchos temas pendientes que no se han cumplido ni se hará.

Problemas, asuntos y tareas a “medias” que se habrán de heredar al próximo Gobierno Federal que inicia el año que entra.

El esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es un tema, que por lo visto, ya anda en carpetazo viejo y con el tufo de la impunidad, pues no hay ningún avance ni responsables.

Y así como estos hay una lista larga de más pendientes, como la obra del tren maya.

POR MARIO ALBERTO PRIETO