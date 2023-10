Conspiración al descubierto

El Festival Internacional de la Costa del Seno Mexicano no es simplemente la expresión cultural más importante de Tamaulipas, pues significa también un sólido vínculo para avanzar en la transformación del estado y contribuye al restablecimiento pacífico de la vida pública, como se ha visto durante los eventos ofrecidos a la comunidad.

Desgraciadamente asoman sujetos proclives a la regresión de las eras violentas, la anarquía, la corrupción y la apatía para atender, puntualmente, su responsabilidad gubernamental bajo el entendido de que al poder nunca lo consideraron para servir a sus semejantes, sino para servirse ellos.

Durante el régimen que ostentaron a la cultura estatal prácticamente la relegaron siendo que Tamaulipas es una entidad con conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres plenamente reconocidas en el territorio nacional y allende sus fronteras.

Ese desprecio, obviamente, encuentra su origen en la notoria carencia de facultades intelectuales que los identifica.

Ahora, han dado en boicotear la XXI edición del festival, forzando a los alcaldes afines al ex gobernador a no permitir la ejecución de eventos pese a estar programados.

Igual los han obligado a no participar en la Feria Tamaulipas 2023.

Uno de los conspiradores de tal ruindad, según me informan, es César Augusto Verástegui Ostos alias ‘El Truko’, quien acatando instrucciones de su socio Francisco Javier García Cabeza de Vaca intimida a los munícipes, personalmente o a través de esbirros suyos, para no respetar lo convenido con el gobierno estatal respecto al festival y la feria.

El ejemplo más claro se dio en San Fernando, la semana anterior, por parte de la alcaldesa Maybella Lizeth Ramírez Saldívar, al sumarse ésta al sabotaje no permitiendo la celebración de ningún evento cultural.

Y eso que ha recibido apoyos y trato especial por parte del mandatario Américo Villarreal Anaya, en beneficio de la comunidad que preside, lo que hace suponer que le irrita cualquier acción encaminada a la reconstrucción del tejido social.

Otra muestra de su egoísmo, es que por indicaciones del ‘Truko’ igual, mezquinamente, frena todos los permisos para la construcción del hospital de Pemex que el Gobierno de la transformación gestionó para la localidad.

Estas actitudes (sectaria y partidista) confirman que la munícipe se ha echado de enemigos a los sanfernandenses, como Verástegui Ostos a los habitantes de la zona cañera y de otras latitudes.

Hace días, también, ‘El Truko’ ordenó a los ediles panistas que aún le rinden pleitesía no participar en la feria a inaugurarse el próximo jueves, so pretexto de carecer de recursos para montar stands, aunque, previamente, firmaron cartas-compromiso de participación en el evento para promover a sus localidades.

Entre esos munícipes sumados al complot, aparecen Melchor Budarth Báez (Ocampo), Antonio Leija Villarreal (Tula), Maybella Ramírez Saldívar (San Fernando), Edgar Noé Ramos Ferrétiz (Mante), Carmelo Tinajero Castro (Antiguo Morelos), Yaneth Cristal Nájera Cedillo (Nuevo Morelos),Moisés Antonio Borjón Olvera (Llera), Ada Gabriela Verlage Friedman (González), Brisa Verber Rodríguez (Bustamante) y Ofelia Noemy González Márquez (Xicoténcatl).

Los conspiradores, azuzados por ‘El Truko’, quizá no han considerado que su vileza daña y perjudica a los ciudadanos al privarlos de la fiesta y la cultura; y si lo han hecho deliberadamente es porque no se han destetado de la vaca.

Lo cierto es que siguen al servicio de la maldad, el engaño, la mentira y la corrupción representa Francisco Javier, quien busca, como ‘El Truko’, regresar al poder en la elección concurrente del 2024, aun cuando saben –como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador–, que, moralmente, están derrotados y la gente los repudia.

Su conspiración para sabotear el Festival Internacional de la Costa del Seno Mexicano y la Feria Tamaulipas 2023, ha quedado al descubierto.

Sin embargo, no hay visos de que den marcha atrás.

Pero este complot se los cobrarán sus propios pueblos en los comicios del año próximo porque ya no quieren estar hundidos en la oscuridad, ni en el terror, ni en el engaño.

Y menos en el olvido.

Cicuta

En la palestra asoman cuatro mujeres por parte de morena, con posibilidad real de alcanzar la candidatura senatorial.

Pero no ha surgido ningún aspirante varón para integrar la fórmula.

¿Acaso la posición está reservada para Rodolfo González Valderrama, como se comenta en la CdMx?

POR JUAN SÁNCHEZ MENDOZA

Correo: jusam_gg@hotmail.com