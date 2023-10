Hombre lucha contra un canguro para rescatar a su perro

El asombroso episodio, que fue capturado en un video viral titulado “Las artes marciales son para todos, incluso los canguros”, muestra el dramático enfrentamiento que tuvo lugar en un entorno natural.

El video ha generado un gran revuelo en las redes sociales, acumulando millones de visitas y comentarios de asombro y apoyo hacia el hombre valiente.

Humano vs. Canguro

En las imágenes, se puede observar al perro, en apuros, siendo sostenido justo sobre el agua por un canguro salvaje. El hombre, visiblemente preocupado por la seguridad de su mascota, no dudó en correr hacia el río para rescatar a su fiel compañero de las garras del canguro.

El valiente rescate se convirtió en una escena cargada de tensión y adrenalina. En el video, se escucha al hombre exclamar: “Voy a golpearte la maldita cabeza. Deja ir a mi perro”, mientras intenta liberar a su mascota de las garras del marsupial.

El enfrentamiento escaló rápidamente cuando el canguro respondió a la amenaza, arremetiendo contra el hombre con su brazo y garras visibles, desencadenando una lucha que fue registrada por las cámaras. El video se torna momentáneamente negro, pero el sonido ahogado de la lucha es claramente audible.

En un giro inesperado, el video vuelve a la luz para mostrar al canguro erguido en el río frente al hombre, con el perro finalmente libre y a salvo. El hombre, con la adrenalina aún palpable, arroja agua al canguro antes de regresar a la orilla, mientras su risa nerviosa se mezcla con algunas palabras dirigidas al animal que permanece imperturbable.

Man fights off a kangaroo that has grabbed his dog😳🦘🥊 pic.twitter.com/FwGj9at8QC

— Out of Context Human Race (@NoContextHumans) October 16, 2023