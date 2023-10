Así celebrará Raúl “El Negro” Araiza su cumpleaños

Con este adelanto de lo que vivirá el siguiente mes, Raúl no dejó ver que vaya a realizar otro tipo de celebración que pueda incluir a más amistades. Ante esto, la posibilidad de que sus compañeros y amigos del Programa Hoy estén con él, queda zanjado. Es muy posible que la producción del programa le celebre en esa semana en el foro.

Sabedor de que su vida ha pasado por etapas complicadas, mismas que ahora trabaja para que no vuelvan, Raúl Araiza se mostró muy agradecido de pasar días en paz. Por lo tanto, confirmó que este fin de año no quiere trabajar de más.

“De ‘Miembros…’ habrá grabados, de ‘Hoy’ y otras cosas, así que lo que ya trato es trabajar lo menos posible porque es lo que me da equilibrio, me cuesta y luego ando diciendo que sí a lo que no quiero y eso nos pasa a todos, pero es que decir que no de repente no se puede cubrir tanto pero ahí le estamos pegando”, contó.