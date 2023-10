Denuncian 5 rellenos de lagunas y tala de mangle

ALTAMIRA, TAM.- El ayuntamiento de Altamira, interpuso cinco denuncias ante la Profepa por relleno de lagunas y tala de mangle.

“Desafortunadamente la respuesta de las autoridades competentes en este caso de las federales no ha sido la que esperábamos y de relleno hemos hecho dos denuncias como autoridad municipal y de tala de mangle hemos hecho tres denuncias”, informó el Director de Ecología y Medio Ambiente, Rubén Herver Zárate.

Reveló que recientemente recibió un reporte sobre la tala de mangle en la colonia Nuevo Madero y relleno de laguna en el ejido del Contadero.

“Recibimos reportes sobre la tala de mangle en la colonia Nuevo Madero y existen actividades que atentan con las especies protegidas, con ecosistemas frágiles como son los humedales frágiles”.

Al ser una autoridad coadyuvante, es decir que no les corresponde investigar y sancionar, denunciaron los hechos a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

“Hemos visto como va avanzando el relleno de lagunas en el Contadero y la tala de mangle en la colonia Nuevo Madero”.

Afirmó que tiene evidencias del relleno de la laguna y que hizo comparaciones con imágenes de hace ocho años, en las que se puede observar el avance de los rellenos.

“En el caso del manglar hemos estado presentes donde se ha llevado a cabo está actividad ilícita en la colonia Nuevo Madero y Contadero”.

Rubén Herver Zarate, agregó que tanto por el relleno de laguna como tala de mangle, se puede interponer una denuncia penal y espera que la autoridad lo haga, porque se ha convertido en una práctica constante y la tarea de la población es cuidar el medio ambiente.

“Si somos omisos porque no corresponde al narco de competencia, no podemos hacernos los occisos y no intervenir”.

Refirió que los rellenos en lagunas son para construir viviendas o patios para el transporte de carga y que es una actividad que aumentó desde el 2016.

POR OSCAR FIGUEROA