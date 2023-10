Jaime Maussan regresará a la Cámara de Diputados

El diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, anunció que el próximo 7 de noviembre de 2023 Jaime Maussan encabezará la segunda Audiencia Pública sobre Fenómenos no Identificados en la Cámara de Diputados, pese a los llamados a frenar dicho encuentro.

Jaime Maussan dijo que la audiencia del próximo 7 de noviembre será histórica y reconoció el trabajo del diputado Sergio Gutiérrez Luna, “el valor que se necesita para cambiar la historia, cambiar las leyes en México, hacer adiciones y reformas en la Ley de Protección del Espacio Aéreo”.

El reconocido ufólogo agregó que también impulsan una ley para que no se pueda clasificar ninguna información relativa a este fenómeno, es decir, que no podrá ser de seguridad nacional, “por tanto se está garantizando a los ciudadanos de México la mayor apertura que se haya dador en cualquier país del mundo”.

Maussan aprovechó para responder a los que han asegurado que los cuerpos no humanos que presentó en septiembre son falsos, como el Ministerio de Cultura de Perú, quien dijo que no había ninguna entidad científica que haya confirmado que dichos restos sean de no humanos.

“Lo que se presentó en el Congreso de México el pasado 12 de septiembre son cuerpos auténticos. Lo que hizo el Ministerio de Cultura de Perú fue presentar los análisis de cuerpos distintos y así tratar de decir que eran cuerpos armados. Hasta el momento no hay evidencia que demuestre que los cuerpos que se presentaron en el Congreso son armados”, enfatizó.

Maussan agregó que no tiene intenciones políticas y que “jamás me atrevería a traer al Congreso de México algo que no es verdadero, estaría poniéndome la horca al cuello, estaría terminado con mi credibilidad y con mi carrera como periodista”.

La segunda Audiencia Pública sobre Fenómenos No Identificados ha generado gran controversia e incluso hay legisladores que han llamado a impedir que se lleve a cabo, como el coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez.

“En la víspera de una sesión solemne por la conmemoración del derecho al voto de las mujeres mexicanas, montan un show en el pleno con el charlatán que denigró la imagen del Poder Legislativo con falsos cuerpos de supuestos alienígenas”, escribió en su cuenta de X.

Anuncié con mi amigo @jaimemaussan1 la 2da Audiencia Pública sobre Fenómenos Anómalos para el 7 de noviembre en la Cámara de Diputados. Es un hecho. Habrá sorpresas‼️ pic.twitter.com/q4a5UWRxF3 — Sergio Gutz. Luna (@Sergeluna_S) October 17, 2023

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR