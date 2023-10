Justin Timberlake habría obligado a Britney Spears a abortar

Una de las parejas más icónicas a finales de la década de los 90, sin duda alguna fue la que conformaron los cantantes Britney Spears y Justin Timberlake, los famosos estaban en la cima del éxito lo que los hacía aún más especiales.

Todos pensaron que su amor era tan grande que incluso podrían llegar al altar, sin embargo, no fue así pues a tres años de relación terminaron abruptamente, cierto es que 23 años después no se sabe realmente qué pasó entre ellos, sin embargo, “La princesa del pop” lanzará su autobiografía en pocos días y en él asegura que Justin Timberlake la habría obligado a abortar cuando quedó embarazada de él.

¿Britney Spears quedó embarazada de Justin Timberlake?

“The Woman in Me” es el nombre de las memorias de Britney Spears el cual será lanzado a la venta el próximo 24 de octubre en donde de acuerdo con la propia cantante habla de lo especial que fue para ella bailar y cantar con una serpiente pitón albino en un escenario.

Sin embargo, “La Princesa del Pop” reveló que también hablará de muchas otras cosas más, algunas de ellas no fueron las mejores experiencias en su vida, sin embargo, fueron muy importantes ya que la marcaron de por vida.

Uno de los momentos más fuertes para Britney fue luego que en 2003 que terminó su noviazgo con Justin Timberlake, él presumió en algunas entrevista haber tenido relaciones íntimas con la cantantes, mientras que ella fue señalada de no ser un buen ejemplo para sus seguidores quienes en su mayoría eran menores de edad.

Y justo de su tormentosa historia con Justin Timberlake es de lo que también “La Princesa del pop” hablará en su autobiografía, la cual está tan solo a unos días de salir.

De acuerdo con People quien compartió una parte de las memorias de Britney, ella confesó en esas páginas que durante su intenso romance con Justin Timberlake habría quedado embarazada.

“Fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia. Amaba mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia junta. Esto sería mucho antes de lo que había previsto”, escribió Spears en “The Woman in Me”

Y aunque eran la pareja del momento, un hijo no es lo que esperaban pues ambos estaban en la cima del éxito por lo que, Justin habría hablado con la cantante y la convenció de que abortar era la mejor opción, para ambos, pues no estaban preparados para ser padres.

“Pero Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes”. publicó People la cita de “The Woman in Me”.

De acuerdo con la publicación citada anteriormente, Britney también habla del proceso del aborto y lo relató como una de las cosas más agonizantes que ha tenido que vivir a lo largo de su vida.

¿Cuándo sale a la venta su libro?

Como lo mencionamos anteriormente será el próximo 24 de octubre cuando salga a la venta “The Woman in Me”, en donde además de su romance y todo lo que vivió con Justin Timberlake hablará de sus mayores polémicas, como la vez que se rapó frente a la prensa.

Además de estos temas, Britney también hablará de la relación que tuvo con sus padres, cómo fue ser una chica Disney y muchos otros escándalos que la llevaron a lo que es actualmente.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO