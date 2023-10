Espíritu ventajista

PAN y PRI tienen un ADN contradictorio en Tamaulipas, viven en mundos diferentes, nadie imaginó pudiera darse una coalición, es un matrimonio arreglado que no funcionó en la elección por la gubernatura, por esa forma de pensar y trabajar tan diferente.

En el PAN, el liderazgo del ex gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA es predominante, pero poco a poco es minado por sus detractores, ya se fueron tres diputadas locales que no pudieron comprar y las tuvo que expulsar.

CABEZA DE VACA desde los EU maneja los hilos de la dirigencia estatal, somete a LUIS RENÉ “El Cachorro” CANTÚ, decide las acciones que atañen a los panistas e impacten en la política estatal.

LUIS RENÉ busca imponerse en las dirigencias locales del PAN, acomoda a los candidatos a puestos de elección popular, como son alcaldes, regidores, diputados locales y federales, además de que para el Senado sólo contemplan la reelección de ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA.

Al PRI le dejan la segunda opción para que sea una mujer, ahí es donde busca meterse la diputada federal MONSERRAT ARCOS, pero pretende ser quien encabece la formula.

MONSE es una de las más experimentadas trapecistas, sabe caer en la red protectora, siempre alcanza sus objetivos, hoy al parecer puso los ojos en el Senado.

La negociación entre las dirigencias nacionales del PAN-PRI todavía no establece como se repartirán las candidaturas.

El PAN tiene la candidatura presidencial, pero faltan las demás posiciones, en Tamaulipas, FRANCISCO impulsa a su hermano ISMAEL, pero su apellido se encuentra devaluado, por lo que los priístas prefieren a otro panista o uno de los suyos.

Alguna vez, el diputado local, EDGAR MELHEM SALINAS comentó que le gustaría que el candidato al Senado fuera el alcalde de Tampico, JESÚS “Chucho” NADER NASRALAH.

Esa misma opinión la comparte la actual dirigencia, CARLOS SOLÍS no le disgusta la idea de que el candidato al Senado fuera CHUCHO NADER, como una opción real de dar la pelea.

El Secretario de Organización del PRI, TINO SÁENZ señala que la corriente cabecista es un lastre para una alianza verdadera, pero es complicado, cuando las negociaciones las realizan con “el cachorro” CANTÚ, quien esperan muestra un espíritu ventajista.

La alianza que hicieron por la silla estatal fracasó, porque el PAN compró las estructuras del PRI para que votaran por su candidato, solo pensando en no cederle posiciones en el futuro.

Si el cabecismo persiste, ganarán las derrotas con una coalición encaminada al fracaso.

En Matamoros, el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA tiene una semana de mucha actividad nacional e internacional, primero con su encuentro con el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, quien lo nombra como el enlace de los gobernadores para los temas de salud.

Sin embargo, en la ciudad de Matamoros, se dio un encuentro clave, entre AVA con el embajador KEN SALAZAR donde acordaron atender situaciones en temas de seguridad, flujo migratorio, tráfico de armas, drogas y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales por la integración de las ciudades fronterizas.

KEN reconoció el trabajo del gobernador VILLARREAL y lo felicitó por el festival cultural que se realiza en la entidad.

AMÉRICO y KEN volaron juntos a la ciudad de México, eso lo que no se cuenta es lo que importa y que trasciende en los eventos públicos.

Sobre todo, cuando uno de sus ciudadanos se refugia en los Estados Unidos, mientras avanzan los procesos en su contra.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ

Contacto:

patinadero@hotmail.com