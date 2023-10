CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Una usuaria del transporte urbano murió al ser atropellada por un microbús en el bulevar Praxedis Balboa a la altura de la zona centro, la mañana de este martes.

A las 08:00 horas, peatones y comerciantes del 6 y 7 Praxedis Balboa solicitaron la ayuda de los cuerpos de socorro, debido a que una mujer había sido arrollada por un microbús.

Doña María Alberta “Z” de 58 años, quien tenía su domicilio en la colonia Barrio de la Peregrina, recibió los primeros auxilios, pero lamentablemente las lesiones que sufrió en el cráneo y en otras partes del cuerpo terminaron con su existencia.

El accidente ocurrió en los carriles que corren de poniente a oriente.

De acuerdo a información proporcionada por testigos, los hechos se desarrollaron cuando doña María Alberta descendió del microbús, cuya ruta cubre del Barrio de la Peregrina a la central camionera.

La señora se dirigía a la zona centro a realizar unos mandados, y trató de cruzar los carriles que van de sur a norte, pero lo hizo frente al microbús del que había bajado, por lo que quedó en un ‘punto ciego’.

Por su parte, el chofer reinició la marcha y fue cuando la atropelló, por lo que usuarios le solicitaron que se echara de reversa para poder liberarla, sin embargo, una vez que lo hizo y ver lo que se había cometido, emprendió la fuga tomando otro microbús para retirarse del lugar.

Las autoridades determinaron cerrar la circulación para poder realizar las diligencias correspondientes y levantar el cuerpo.

“Parece que van a recibir una herencia, corren como locos” dijo doña Maria, otra usuaria de una edad similar a la que falleció.

“Vengo de la Moderna y la verdad no sabía lo que había pasado hasta que me acerqué, y sinceramente esto no es tener madre” sentenció.

“La señora se bajó del microbús y se puso adelante para cruzar, pero fue cuando el microbús le dio y la atropelló, le gritamos que se echara para atrás y fue cuando lo hizo, pero luego nos dimos cuenta que tomo otro camión y se fue” dijo una usuaria que viajaba también en el camión de transporte que cometió el homicidio.

La señora fue interrogada por los elementos de la unidad General de investigación y procedieron a llevársela como un testigo

Por Alfredo Peña / Fotos: Héctor Perales

Expreso – La Razón