Retirarán de las calles a 100 niños pedigüeños

TAMPICO, TAM.- Un estimado de 100 niños y niñas pedigüeños que se ubican en la zona sur de Tamaulipas, serán retirados de las calles para evitar que continúen siendo explotados laboralmente.

Los procuradores del DIF de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, presentaron el programa “Trabajar no es cosa de niños”, que tiene como objetivo retirar a los menores que piden dinero en los cruceros y a los que salen a trabajar.

La procuradora de Ciudad Madero, Aidé Reyes Durán dijo que la práctica de regalar una moneda a los infantes se debe erradicar.

“Parte de la sociedad al darles una moneda, alimentos o darles un juguete en fechas especiales considera que es una forma solidaria de ayudarlos en cuanto a su economía, pero no es así, una moneda no da la felicidad a un niño, una moneda no crea sueños, sino que truncamos los sueños de la niñez”.

Luis Llorente, procurador del DIF Tampico dijo que están en total disposición de ayudar a la familias de estos infantes, que mayormente son procedentes de otros estados.

“Se tienen que crear programas de calidad de educación y programas de trabajo de calidad para los padres, precisamente para evitar la explotación que tienen los niños y adolescentes”.

Cabe mencionar que, la integración de esta comisión para detectar a los niños y niñas que trabajan en la calle se dio a conocer por los procuradores del DIF de Tampico, Luis Llorente Herrera; Ciudad Madero, Aidé Reyes Durán; Altamira, Francisca Arteaga Hernández.