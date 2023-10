Muere Bobby Charlton, leyenda del fútbol inglés

INGLATERRA.- El mundo del futbol se encuentra de luto, pero especialmente los aficionados al Manchester United, que despertaron con la triste noticia del fallecimiento de Sir. Bobby Charlton, una de sus máximas figuras y quien marcó un total de 249 goles con el conjunto inglés en 758 partidos.

La noticia fue confirmada por el propio club, que pidió respeto para la familia de Charlton y por el complicado momento por el que atraviesan. El campeón del mundo en 1966 con la Selección de Inglaterra falleció rodeado de sus seres queridos.

Sir Bobby Charlton CBE, 1937-2023.

Words will never be enough.

— Manchester United (@ManUtd) October 21, 2023