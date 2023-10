Ardilla se emborracha tras comer peras fermentadas y el video se vuelve viral

Una mujer en Inver Grove Heights, Minnesota (Estados Unidos), recibió un video de una ardilla afuera de su casa que accidentalmente se emborrachó un poco al comer peras fermentadas. En la grabación, la ardilla comienza a volcarse, luego se equilibra antes de volver a aturdirse.

Ocurrió hace casi tres años, el 20 de noviembre de 2020, pero ha vuelto a revivir en las últimas semanas. Katy Morlok dijo en su momento que alimentar a las ardillas se ha convertido en su pasatiempo porque le da algo que mirar por la ventana mientras trabajaba desde casa, pero que no tenía intención de emborrachar a la ardilla.

Dijo a medios locales que estaba limpiando su refrigerador y se encontró con algunas peras viejas. Miró si estaban bien para que las comieran las ardillas y puso una afuera en el recipiente que guarda en su terraza para los animales. Una de sus visitantes frecuentes, una ardilla a la que llama “Lil Red”, agarró la pera y se escapó corriendo hacia el árbol.

Aproximadamente una hora después, la ardilla regresó. Morlok dijo que notó que estaba actuando de manera extraña y retrocediendo un poco.

“Y entonces me di cuenta… oh no, esas peras eran tan viejas que apuesto a que fermentaban”, dijo Morlok. “Y luego se emborrachó y yo no era mi intención, así que salí y agarré todas las peras”.

Ella había sacado el resto de las peras después de que la ardilla tomó la primera porque pensó que le gustaban. Morlok dijo que estuvo preocupada por la ardilla toda la noche, pero que al día siguiente parecía estar bien.

“Por la mañana regresó para tomar su pequeño desayuno para la resaca y ha estado bien desde entonces”, dijo.