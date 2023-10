Una nueva polémica se acaba de darse a conocer pues la influencer Yeri Mua revivió la polémica relación que mantuvo con Naim Darrechi, quien durante el noviazgo le fue infiel, fue señalado de violentarla y de haberla intentado obligar a tener un hijo, aunque más tarde la famosa tomó la decisión de abortar. Aunque su vínculo sentimental con el youtuber llegó a su fin en julio pasado, recientemente la estudiante universitaria reveló que su ex la amenazó con arruinarle la vida.

En una transmisión en vivo que la influencer realizó en sus redes sociales le confesó a sus fans el terror que está viviendo, luego de terminar con Naim, pues en lugar de aplicar el contacto cero, él la sigue llamando constantemente y en una de esas llamadas telefónicas le sugirió a Yeri Mua que lo denuncie porque tiene planes de arruinarle la vida de la forma en la que más le duele. Ante ello, la creadora de contenido se mostró vulnerable con sus fans y les dejó ver la preocupación que siente.

Yeri Mua confirma amenazas por parte de Naim Darrechi, ¿qué le dijo?

A través de TikTok se hizo viral un video que corresponde a hace unos meses, pero que este fin de semana fue retomado por los fans de la ahora fundadora de su propia línea de maquillaje en el que mientras se arregla se sinceró con sus fans. De acuerdo con la famosa de 20 años, su ex está “jugando” con sus mayores miedos, ya que él constantemente publica indirectas hacia ella o toca temas sensibles como que le robaron su celular, algo que despierta la preocupación de la “Bratz jarocha”.

“Al publicar eso de ‘me asaltaron el teléfono’ está jugando. Sabe perfectamente bien lo que a mí me puede dar miedo que se filtre, lo sabe y no es la primera vez que juega con eso ya ha jugado con eso otras veces”, explicó a sus fans.

Durante su sinceramiento con sus fans, Yeri Mua dijo que su ex -a quien ahora llama “el mismísimo demonio”- la “saca de quicio” por insultarla, atacarla y mandándole indirectas en redes sociales. Asimismo, detalló que en esa misma llamada, Naim Darrechi también la insultó con los mismos comentarios que le decía cuando ya eran pareja como “me das asco” o que “eres inservible” algo que incluso escuchó la madre de la influencer y salió a defenderla.

Al hablar sobre la impotencia que sintió su madre en el momento, Yeri Mua también precisó que él justificó la llamada para saber si lo iba o no a denunciar, un momento que terminó por preocupar tanto a la creadora de contenido como a sus fans. “No, no te voy a denunciar. Todavía le dije en el teléfono, no te voy a denunciar, ya déjame en paz”, comentó antes de señalar que lo único que ella busca es poder continuar con su vida sin saber más de él.

“Entonces me dice: ‘Pues más te vale que me denuncies'”, reveló al señalar a Naim Darrechi como su “peor enemigo”.

Según Yeri Mua, esa noche terminó yendo a la cama con esa frase en la cabeza, ya que al cuestionarlo sobre las razones que ella tendría para poner una denuncia, él simplemente agregó: “porque te juro que te voy a jod** la vida. Te voy a jod** la vida de todas las maneras posibles y te voy a dar en donde más te duela”. Ante ello, sus fans y haters no tardaron en dejar algunos comentarios de apoyo y unos más en crítica como:

“No se acuerda lo que hizo con Brian”, “Yeri no tiene un oscuro pasado, la gente de su pasado es oscura”, “Lo mismo que ella le hizo a Bryan”, “ella de dónde sacó a Naim” y “todo el mundo se lo advirtió”, aunque es importante destacar que muchos seguidores se preguntan de cuándo es la grabación y según la publicación original sería de julio pasado, cuando la polémica aún estaba presente; sin embargo, aún ha dado de qué hablar como hace unas semanas que la también cantante confesó a sus fans que con esta relación perdió todo.