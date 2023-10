Continúa bombardeo de nubes

La estimulación de las nubes para hacer llover continúa en Tamaulipas como un método para paliar los efectos de la sequía en el campo.

El Secretario de Desarrollo Rural, Dámaso Anaya, reveló en el podcast TERTULIA de EXPRESO, que esta semana se realizó un nuevo vuelo para beneficiar a los municipios de Antiguo Morelos, Nuevo Morelos y Ocampo, donde urgían las precipitaciones, y se registraron buenos resultados.

“Estuvimos estimulando la parte sur del estado, lo que es Antiguo Morelos, Nuevo Morelos, Ocampo, que es la zona cañera, que traemos problemas de agua y nos reportaron entre dos hasta cuatro y cinco pulgadas de lluvia”, señaló. El funcionario recordó que este programa comenzó de la mano del gobierno federal.

“El doctor Américo se juntó con el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural federal, el doctor Villalobos, y a través de Conasa, se gestionó un recurso del Gobierno federal para seis viajes y a partir de abril con recursos propios del Gobierno del Estado, es decir un avión, los pilotos, el gas, se estuvieron estimulando las nubes.

Gracias al avión que tenemos podemos cambiar los polígonos, los polígonos que en ese entonces se manejaban eran de 2 millones de hectáreas, entonces partimos de la parte norte del Estado, que era lo que ellos la CONASA, también lo tenía viendo y movimos los polígonos hasta la parte sur, entonces pudimos estimular prácticamente todo el estado, no sé si recuerdan que abril fue un mes muy llovedor, en mayo todavía fue fresco, todavía traíamos hasta suéter, entonces logramos que entre abril y mayo cambiaran las condiciones climáticas.

Y gracias a esa estimulación y la madre naturaleza también, pudiéramos llegar a estas fechas que actualmente, como ustedes bien saben, venimos de calores extremos nuevamente ahí con los ganaderos, pues hay falta de comida, entonces ya estamos estimulando otra vez en este año, pero ya no con recursos federales, ahora lo estamos estimulando con recursos del Gobierno del Estado y al día de ayer todavía salió el avión, ya van tres viajes que hacemos”.

¿Cuáles son las principales demandas de los productores para la Secretaría?

El riego, la sequía. Yo creo que ahí el Gobernador nuevamente acierta, pues es la única Secretaría de Recursos Hidráulicos y Bienestar Social que se tiene en el país, ya algunas gubernaturas nuevas ya lo están copiando el tema, entonces es algo muy importante para el doctor Américo Villarreal cuidar el agua o cómo poderla distribuir.

Entonces se va avanzando en ese sentido, lo que veíamos nosotros en las reuniones, pues eran los problemas que se tenían principalmente con la comercialización; este año también, el exceso de sorgo que se tuvo o el sorgo que se presumía que teníamos más de 2 millones de toneladas el precio bajó por cuestiones internacionales, y luego si le pegamos las cuestiones de la guerra en Ucrania, el sorgo de traer un precio de hasta casi 7 pesos por kilo, 7 mil pesos la tonelada, se bajó hasta menos de 5,000 estuvimos también las reuniones con los compañeros, que hubo hasta cierres de de carreteras, ahí tuvimos que abordar esa problemática social fuerte que se tuvo, llegamos a un acuerdo con ellos, y el Gobierno del Estado generó un programa de apoyo directo a la comercialización del sorgo, donde se les daba 200 pesos por tonelada a un máximo de 20 hectáreas por productor, yo creo que ha estado muy cerca del cierre de bajar el 100% del recurso de los productores, ahí el gobernador, el doctor Américo Villarreal destinó una bolsa de máximo 350 millones de pesos para cubrir exclusivamente la parte norte del Estado a esos productores.

¿El problema de la sequía es tan grave como parece?

Las condiciones climáticas que se han presentado en estos últimos cinco años, no es algo nuevo, son cinco años que cada vez hay menos oportunidad de la lluvia, creo yo firmemente que mucho se debe a nosotros mismos, hay que hacer presas, represas, bordos, tratar de almacenar el agua en los ranchos y pues de alguna manera tenemos que generar otras condiciones climáticas en muchos lugares, acá al lado de la Sierra en Victoria vino a bajar muy fuerte de agua, hasta se está quitando el pavimento y esa agua se pierde, más o menos con unas 2 pulgadas tienen las plantas para ya absorber la humedad, ya lloviendo arriba de dos pulgadas, pues el agua se va a perder o se va a ir a los drenes, al río a la presa o al mar, no, entonces también es un tema que también hay que tomarlo como productor, hay que recuperar los mantos freáticos, estamos cada vez perforando a más profundidad.

Es un tema muy importante, tanto así que el gobernador, el doctor Américo ya trae varias vertientes de desarrollo, uno es extraer agua del Pánuco y llevarlo hasta el distrito norte 025 y 026, que son más de 500 km, pero como dice el Gobernador, pues si se construyen oleoductos, gaseoductos, ¿por qué no acueductos?

Entonces aparentemente se ve una obra muy costosa, pero no debe ser costosa en el sentido de que puede llevar mucho desarrollo a Tamaulipas con esa agua; el órgano regulador sería la presa Vicente Guerrero, entonces aquí también tenemos un desarrollo muy bueno para empresas, para agricultores, para citricultores y lógicamente para consumo humano.

¿Tienen contabilizadas las afectaciones, por ejemplo en la ganadería?

Nos comentaban al inicio de la feria, justamente hace ya casi una semana, de una problemática muy fuerte que tienen ya en la región de la Marina, de La Pesca, de Tepehuajes, que no está lloviendo y antes en esas fechas en octubre, esas regiones eran llovedoras y el crecimiento del zacate todavía estaba muy bueno.

Todos los forrajes necesitan sol, la tierra debe estar caliente, porque si en diciembre nos llueve, pues no va a crecer el zacate, entonces en este mes de octubre siempre tenías zacate suficiente y te da oportunidad de aguantar el inicio del invierno y llegar hasta primavera, entonces así se venía estipulando, ahorita actualmente los ganaderos organizados pues le saben muy bien al tema.

Ellos saben muy bien que si hay falta de comida, ya saben cuánto puede mantener su rancho y pues ahorita están optando por sacar al ganado, que no es la mejor opción, pero si no hay una opción de poder alimentar ganado, pues están buscando poder colocarse con los animales que puede mantener su rancho, como tal sacrificio de ganado, no ha habido, al menos a través de las asociaciones o las ganaderas locales ,que nos informen, hay algunos lugares, por ejemplo el Altiplano, que ellos están muy habituados, por falta de lluvia a llevar alimento, llevar pacas y es un modo de vida de la ganadería que ellos tienen; sin embargo, sí los hemos estado estimulando a través del avión que les comentaba, pues bueno le ha dado oportunidad de poder sembrar algún tipo de forraje, pero es como si viene trabajando este en sentido con los ganaderos también ya hasta ahorita de censos de ganado no se ha enfrentado como tal.

Hay una cuestionamiento que dice que no hay apoyos, y que la Federación no está presente en el campo, ¿qué opinión tiene usted al respecto?

Está presente de alguna u otra manera. Si observamos, la gente más humilde, si lo vemos por estratos sociales, pues está en el campo, principalmente en los ejidos, ustedes saben muy bien que se activó el apoyo a la gente mayor, que le están cada vez aumentando el presupuesto y qué bueno.

Gracias a eso están subsistiendo muchos de ellos. Entonces a lo mejor en otros gobiernos se les daba apoyo directo entre comillas a los productores y entonces ¿por qué no hubo el cambio si fue tanto apoyo que se dio en millones y millones de pesos? ¿Dónde hubo el cambio?

Les puedo poner un ejemplo, en ganadería no tenemos el 50% de la producción de becerros. ¿Por qué? Porque una vaca que gesta este año y va a parir este año, el año que entra no pare. Entonces tenemos el 50% de gestación. Entonces si hubo tanto apoyo en genéticas, en inseminaciones, en transferencias, en remolques, en muchas cosas.

¿Por qué no tenemos el 60% de producción? Entonces el apoyo que se daba en ese entonces, creo yo que nunca llegó a las verdaderas manos que hubieran hecho un cambio en el campo.

Actualmente los estamos apoyando con semilla, el domingo tenemos el mejoramiento genético con diferentes reglas, porque así lo marca la sanidad a nivel internacional, vamos a iniciar un programa de apoyos con apoyo de motocultores.

Sí estamos apoyando, pero no en el dispendio que se tenía en años anteriores. Le estamos entrando al tema, pero de otra óptica muy diferente, no dejarlo al garete, porque también te puedo comentar y no lo quiero dejar aquí en la mesa porque tampoco quiero que se politice, pero muchos de esos apoyos que se daban no llegaban, y tenemos expedientes, donde nunca les llegó, sí firmaron, pero no llegó el apoyo. Entonces, pues no queremos que pase eso, nosotros estamos trabajando muy directamente con el productor, con la persona en forma individual, no con organizaciones, no con liderazgo, es directamente con los productores. Hubo gente que vino, porque pues decía, es que yo firmé, me iban a dar mi tractor y nunca llegó, en esos casos ya hay varios expedientes ahí abiertos.

POR STAFF