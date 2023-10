Amenaza con ser el mejor

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Suena la campana, se escucha el golpeteo del ring por las zapatillas de combate que usan los boxeadores, cada uno de los los peleadores son anunciados previo al ritual de entrada que tienen… la expectativa es mucha y más cuando es anunciado por el réferi y presentador uno de las joyas del boxeo tamaulipeco y mexicano: David Torres, mejor conocido como ‘La Amenaza’.

Y vaya que es una amenaza, por algo le llamaron así. Cada que sube al cuadrilátero sus rivales sufren, su pegada con la derecha o izquierda es una martirio para cada uno de sus contendientes; su upper, su gancho, sus movimientos, su defensa… prácticamente es un boxeador completo y que se ha ganado el respeto a nivel nacional por sus grandes peleas, siempre echado para delante y sin rendirse para poner en alto a Ciudad Victoria y Tamaulipas.

Ganó la pelea que le había tocado en esta ocasión, como han sido la mayorìa de sus encuentros en los últimos años y posteriormente tras un poco de descanso, empieza a platicar con EXPRESO, “a mì me gusta mucho boxear, desde chico me decìan que tenìa pesadita la mano”, comentó en su primera respuesta ante la pregunta del ¿por qué el boxeo?, “me gusta mucho esto, sino fuera por esto, quien sabe donde estarìa”, complementó el mismo David.

Actualmente es campeón nacional absoluto, medallista de oro en la competencia organizada por la Federación de Boxeo y otra más por la CONADE, además de ser tercer lugar en el Panamericano de la especialidad, pero esto apenas es el inicio, pues él sueña en grande, “quiero ser campeón mundial, quiero ser como los mejores boxeadores de México en el profesional”.

Por ahora son sueños, pero David sabe que los sueños se cumplen, y para ello tiene que trabajar para conseguirlos… en la actualidad, disfruta el momento, ese sabor de ser campeón nacional a nivel juvenil, algo que cuando inició, no esperaba ni imaginaba todo lo que ha vivido gracias al boxeo, pues ha podido viajar a muchos lugares de México, se subió por primera vez a un avión y ya estuvo en otro país para representar a la bandera verde, blanco y rojo.

Todo esto tiene un inicio, un comienzo que sin pensarlo iba a ser la mejor decisión que iba a tomar en su vida.

SU INICIO

David Torres empezó desde hace varios años en el boxeo, todo fue como pasatiempo, como algo que no iba en serio, sólo como como un ‘capricho’ por su gusto con los deportes de contacto y por su característica de ser alguien hiperactivo.

“El boxeo es el único deporte que he practicado me metí por la inquietud que tenía era muy interactivo, desordenado y me metieron a boxear porque yo quería un deporte de contacto, un tío boxeaba y empecé a entrenar con él y me gustó hasta ahora que sigo entrenando; esto empezó cuando tenía 9 casi 10 años. Los demás deportes el fútbol lo jugaba de niño pero con mis amigos de la calle, pero jamás me metí en equipos o selección”, señaló David.

David después de estar con su tío, pasó a manos de Ismael Castillo López y su hijo Ismael Castillo Martínez, quienes tenían un gimnasio de boxeo y fueron quienes empezaron a forjar a la joya tamaulipeca.

“Yo empecé desde cero, siempre he estado con el mismo entrenador, fue el que me enseñó desde cero y por eso sigo aquí con ellos son los que me han enseñado me han llevado de la mano en el proceso y se han dado resultados buenos”, agregó.

David se mantuvo en entrenamiento constante desde que entró, la pasión por ese deporte crecía cada vez más, “no competía como tal, pero tenía sparring, yo sabía que si la armaba, siempre se les dificultaba a los grandes, siempre me ponían con grandes a pelear, uno o dos años porque no había de mi edad o no querían, desde ahí supe que tenía potencial, que servía para esto”, expresó La Amenaza.

INICIÓ EL RODAJE DE COMPETENCIA

Fue hace par de años cuando por fin soltaron a la fiera del ring victorense. Después de varios tiempo, David tuvo sus primeros roces de competencia, “empecé en competencia como a los 14, casi 15 años que fue cuando pude. No podía competir por la edad. Empecé en municipal y después en estatal y llegué al regional en el primer año”, puntualizó Max

David contó que los nervios aparecieron como nunca en sus primeros combates oficiales, “sí me sentí muy nervioso, siempre están presentes y hasta la actualidad, tienes nervio de perder, ya arriba del ring se olvida pero sí sentí eso en cada etapa”.

Después de caer en su primer regional de los Nacionales CONADE 2022, David lejos de desmotivarse, encontró ese momento de su vida que le dio un envión anímico para ir con todo en la busca de sumar triunfos.

“Perdí pero sí me motivó mucho, quería la revancha el próximo año, empezamos a trabajar al doble, porque yo no quería perder de nuevo en el regional y le eché más ganas para ganar este año (2023), entrenar hasta los fines de semana”.

EL CAMINO AL ÉXITO; DE LAS BURLAS A LA ORO

Sin pensarlo, después de la derrota en el regional de Saltillo en el 2022, iba a comenzar el camino al éxito de David ‘La Amenaza’ Torres, pues desde entonces su mentalidad iba a cambiar y haría de todo por conseguir trascender en el boxeo juvenil:

“Sí pues este año fue bueno y la verdad si fue un proceso con un poco de miedo porque no sabía a lo que me iba a enfrentar y pues tuve que pasar de nuevo el estatal, regional que ahora sí gané, llegué al nacional y tuve que ganar en todas… salieron boxeadores muy buenos pero pues yo había entrenado y mis entrenadores si se aplicaron conmigo, me entrenaron bien y me decían, me guiaban para poder ganar en los torneos, las pláticas, todo”.

En el Nacional vivió prácticamente un sueño, el sueño de colgarse la medalla de oro en los Nacionales CONADE; para llegar a ello tuvo que vencer a Quintana Roo, Nayarit, que fue el local en esa ocasión y en la final consiguió vencer al de Jalisco, con este último tuvo una anécdota, ya que recibió burlas por parte de jalisciense.

“No me decían cosas directamente, tocaba que nos topamos en el baño o en otro lugar y él con sus amigos se reían y me miraban, yo creo que sí se burlaban de mí, como diciendo que me iba a ganar, pues también eso me dio como un plus para querer ganarle, como guardarle un poco de enojo y ya estando arriba del ring sí que me desquité (entre risas) le empecé a pegar, el chavito sintió la pegada, dominé, no me pegaba y el réferi detuvo la pelea para ganar y ser campeón”, manifestó.

Fue un momento de shock, un momento en el que recordó cada una de las horas, días y meses de entrenamiento, “no me la creía, fue mucha emoción saber que se logró el trabajo que llevaba, el cansancio que lleva los entrenamientos pues todo valió la pena, los sacrificios, míos, de entrenadores, de mi familia que siempre me apoya en eso y pues también pensé en ellos, quería ganar, si quería llorar, se me salió una que otra lágrima nada mas que me daba pena llorar”, confesó.

SU PASO A LA SELECCIÓN

A la par David Torres consiguió el éxito en el Festival Olímpico, torneo organizado por la Federación de Boxeo y que sirve como selectivo nacional para pertenecer al equipo mexicano juvenil, por lo que fue la cereza del ‘pastel de campeón’.

“Sí me emocioné bastante ahí porque yo la verdad que si llevo un poco dudando de mí pero ya estando ahí, supe que si podía y pues se dio el resultado y si estaba contento porque es de los torneos más importantes que realiza la federación mexicana de boxeo y pues poder lograrlo, poder ganar una medalla nacional es indescriptible”, comentó.

SELECCIÓN MEXICANA Y SU PRIMERA VEZ EN AVIÓN

Dentro de todas las experiencias que ha tenido David, gracias al boxeo durante los últimos años, dos de ellas han sido la de viajar en avión por primera vez y representar a México, en la que tuvo una buena actuación con una medalla de bronce en Colombia.

“Me sentí muy contento la verdad, porque pues iba a conocer fuera de México, iba a representar al país y es algo que desde pequeño que me metí más en serio en el boxeo quería lograr y pues ahorita soy seleccionado, oro nacional de México y me siento contento al portar los colores”, expuso.

“Fue mi primera vez en un avión, iba con miedo, mejor intenté dormirme para no sentir que iba en el avión (entre risas)”.

El representar a México, para David fue una experiencia inolvidable, algo que le enseñará en cuestión mental y deportiva, “son más nervios todavía y más presión de que estás contra gente muy buena de otros países, no sólo de México, ya es algo mundial se puede decir, un continental y pues hice un buen papel pero no se nos dio el resultado que esperábamos que era ganar oro, pero ahora estoy preparándome todavía mejor para los otros torneos que se vienen internacionales”.

Esto no ha sido todo, pues David tiene posibilidad de estar en la Copa del Mundo de Boxeo al ser campeón de su división, algo que lo tiene ilusionado, “estamos preparándonos para eso, aún no es seguro, pero por ser campeón tengo ese derecho, esperemos que se dé el que quieran y pueda representar una vez más a México”, puntualizó.

Este 2023 ha sido un año excepcional para La Amenaza tamaulipeca, el nombre de David Torres ha sonado en todo México y se perfila como un joya por ahora, del boxeo amateur, algo que para él, ha sido difícil de asimilar ya que todo ha sido muy rápido.

“Pues la verdad aún no lo asimilo del todo porque si pasó muy rápido; este año fue bueno y me trajo muchas sorpresas. La verdad no me imaginaba tanto así pero pues para eso entreno, para eso llevo experiencia de estar ya un rato en el boxeo, sí está algo loco lo que me está pasando porque nunca pasó por mi cabeza todo esto tan rápido”, aseguró.

SU FAMILIA, SU GRAN MOTOR

Sin su familia y entrenadores, David no avanzaría, pues ellos son su más grande motor, los que lo empujan y mueven cuando pareciera que ya no puede más.

“Siempre estaré agradecido con mi familia, se hacen sacrificios, mi familia a veces hace rifas y se esfuerzan en el trabajo para poder a veces pagar el recurso que se pide o para que me lleve un dinerito yo extra por cualquier cosa que pasa allá y gracias a eso le echo muchas ganas porque yo sé que ellos hacen un sacrificio grande por mí y yo tengo también que dar algo a cambio y gracias a ello yo creo que son los resultados que siempre traigo porque son los que me motivan siempre a hacer más de lo que yo puedo dar”, expresó.

QUIERE SER CAMPEÓN Y SACAR A SU FAMILIA ADELANTE

La Amenaza en el ring es imponente, es una máquina de golpes, pero bajo de él, es un chico dedicado, noble, agradecido y que piensa siempre en los suyos, por ello tiene ese objetivo de llegar a ser profesional, de luchar por ese sueño que le ayude a mantener económicamente a su familia y los que siempre lo han apoyado.

“Mi ejemplo a seguir pues como boxeador completo, quiero ser como Canelo, porque él sabe mucho pelear y hacer los negocios y es lo que uno quiere ya estando en lo profesional, generar dinero, sé que eso se dará con el tiempo, primero quiero trabajar y sé que habrá que sufrir un poco más, no es mi obsesión, pero sueño con eso; también me gusta Manny Paquiado, Juan Manuel Márquez, son estilos que me gustan y así quiero ser”.

Lejos de tener lujos, carros o casas enormes, La Amenaza piensa en el dinero por la razón de ayudar a sus padres, “ese es el objetivo, la meta es ser campeón mundial en lo profesional y ser muy reconocido y que en algún futuro las nuevas generaciones, los niños me vean como un ejemplo a seguir para ellos. Lo del dinero pues yo quiero eso, para ayudar a mi familia, si a mí me va bien a todos les va bien y para eso más que nada quiero llegar a las grandes ligas”, añadió.

Asimismo no descartó el competir en olímpicos, aunque sino se da no será una catástrofe, “sí me gustaría, representar también a México en unos Juegos Olímpicos y ya después

de eso debutar como profesional y si no se llega a poder la meta olímpica pues voy a tener que dejarla atrás para poder brincar a profesional, no pasa nada”.

NO TODO ES MIEL SOBRE HOJUELAS; SIN EL BOX ‘NO SÉ DÓNDE ESTARÍA’

David confesó que ha habido momentos en los que ha pensado en lo peor: dejar el boxeo, pues por lapsos es complicado mirar a sus amistades disfrutar de la juventud, sin miedo a sobrepasarse en cuestión de comida, desvelos, entre otras cosas.

“Sí llegan unos momentos, unos ratos, unos días en los que uno ya no quiere seguir por lo mismo, los amigos a veces andan de fiestas o andan saliendo y uno no puede salir porque tiene que quedarse en casa, cuidar el peso, cuidar la integridad física, todo eso y sí son momentos en los que uno ya no quiere seguir”, declaró.

Y es qué hay una cosa que tiene claro David Torres, el boxeo le ha dado más cosas buenas que malas, al punto de saber y destacar que sin este deporte, no sabría en dónde estaría, pero seguramente sería en ‘malos pasos’.

“Cuando paso momentos así, difíciles, me acuerdo que el boxeo me ha traído mejores cosas que las fiestas y pues yo sigo aquí por eso. Si no estuviera en el boxeo, no me imagino dónde estaría pero pues no creo que estaría bien porque soy muy desordenado. Andaría haciendo cosas malas, mis papás me han educado, siempre me dicen que me porte bien, pero uno está joven y los jóvenes cometen errores, gracias a Dios no soy así y estoy enfocado en el boxeo”.

Aunque acepta que la escuela no es su más grande pasión, no la ha dejado y asegura que si se lo propone saca buenas notas, por lo que no espera dejar de estudiar, “estoy en el bachillerato, quiero terminarlo y dedicarme al boxeo y después pase lo que pase estudiar para ser abogado”.

AGRADECIDO CON TODOS

David Torres siempre estará agradecido por el apoyo, sobre todo de sus papás, a quienes les dedica todos sus logros que ha conseguido y que seguramente conseguirá.

“Pues agradecerles a todos, muchas gracias que siempre están conmigo, siempre me apoyan, siempre me dan ánimo, me dan consejos y en todo están para mí, siempre no hay día que no estén para mí, siempre están ahí presentes, mi familia y entrenadores, amigos que me animan, a todos”.

Así acaba de contar su historia… la historia de La Amenaza, un apodo que si marchan las cosas bien, seguirá sonando, no solo en Ciudad Victoria, en Tamaulipas o México, sino también será reconocido en el mundo.

Que no extrañe que ese chavo oriundo de la Colonia Ravizé de Ciudad Victoria algún día salga en la televisión, sea parte de alguna cartelera de estrellas y posteriormente, sea una de ellas, esa estrella del boxeo victorense que hace falta que brille en el mundo.

Esta es la vida de David Torres Rosales, La Amenaza, una vida que tiene aún muchas hojas en blanco, con la tinta lista para seguir escribiendo más anécdotas de éxito en este libro que al final, espera llamarlo: Sueños Cumplidos.

POR DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO-LA RAZÓN