Pérdida de identidad

La identidad de los partidos políticos quedó en el pasado. Y ahora, por la ambición desmedida de sus cuadros dirigentes, que se han apropiado de esos membretes, es prácticamente imposible identificar su ideología, aun cuando sigan acuñando slogans desgastados.

Al crearse, cada una de las siete instituciones hoy con registro oficial, fue requisito indispensable presentar su declaración de principios (ideario fundamental de la filosofía que los inspira). Pero ninguno la respeta pues el pragmatismo para conservar o acceder al poder soslaya, por sí mismo, todo interés ideológico.

Usted lo ha visto desde hace años con las alianzas entre partidos de diversas doctrinas, y continúa observándolo, sin que a los concesionarios les importe prostituirse en aras de acrecentar sus fortunas, con ‘acuerdos en lo oscurito’.

Y que conste, me refiero a sus ‘chanchullos’ en procesos electorales de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) y legislativos a nivel federal y local, disfrazándolos de ‘coaliciones’.

Ejemplifico:

a) El Partido Acción Nacional (PAN) establece como su ideología el conservadurismo (la derecha). Pero se ha aliado con membretes como el Revolucionario Institucional (PRI), cuyo corte es centralista; y el PRD que se supone es de izquierda.

b) Movimiento Regeneración Nacional (morena), que se supone igual es de izquierda, se coaliga con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cuya idea, en principio, son el amor, la justicia y la libertad; y el Partido del Trabajo (PT), aunque igual se considera de izquierda, pero no cuenta con estructura confiable.

c) Movimiento Ciudadano (MC) que se supone es socialdemócrata.

Los cuatro últimos presentan una militancia reducida.

Esto quiere decir que los tres partidos con estructura sólida irán en contra del membrete guinda y sus aliados, mientras el naranja jugaría a ver si la pega.

Lo cierto, ahora, es que, sin importar ideologías, principios, valores y colores, todos los partidos apuestan al mejor postor.

Con el objetivo, obvio, de mantenerse en la jugada.

Ya lo ve aquí, en Tamaulipas, donde a morena, ante la falta de un dirigente estatal con bríos, consultaría al alto mando nacional para que allá se decidan las candidaturas.

Entonces, ¿quién está al servicio de quién?

Ya lo veremos con las decisiones que morena tome al momento de la definición de candidaturas a los cargos en disputa.

Breviario partidista

a) El tricolor fue fundado el marzo de 1929, llamándolo Partido Nacional Revolucionario (PNR); en 1938se convirtió en Partido de la Revolución Mexicana (PRM), y en 1946 e Partido Revolucionario Institucional (PRI). Se define como una organización de centro derecha.

b) El Partido Acción Nacional (PAN) nació en 1939. Concretamente el 16 de septiembre. Su ideología primaria fue la democracia cristiana o el conservadurismo (derecha).

c) En 1986 surgió el Partido Verde Mexicano (PVM); cinco años más tarde modificó su nombre por el de Partido Ecologista de México (PEM) y en 1993 adoptó el de Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Navega todavía con la bandera de conservadurismo social, aunque por sus alianzas con otros membretes se le llama oportunismo a su ideario, según los analistas.

d) El 5 de mayo de 1989 fue fundado el Partido de la Revolución Democrática (PRD), bajo el principio de socialdemocracia (izquierda). Pero los pleitos entre sus grupos de interés llevaron a separarse a sus cuadros más sobresalientes. La mayoría se fue con Andrés Manuel López Obrador, dejando con su amargura a la banda de ‘Los Chuchos’.

e) Hace tres décadas apareció el Partido del Trabajo (PT), porque así lo decidió el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Desde entonces lo ha usufructuado un solo dirigente: Alberto Anaya Gutiérrez. Se denomina de izquierda.

f) El ahora llamado Movimiento Ciudadano (MC) adoptó el nombre en 2011, tras operar desde cuatro años atrás (1997) como Convergencia por la Democracia. Navega con la bandera de socialdemócrata, pero de eso nada tiene, ya que su dueño está enquistado en la dirigencia desde hace 27 años.

g) Movimiento Regeneración Nacional (morena) fue creado en 2011 como un movimiento político; en 2012 se organizó como asociación civil y a partir del 9 de julio de 2014 funciona como partido político. Navega con la bandera de centro izquierda a izquierda.

¿Quién por Victoria?

En el mosaico preelectoral de Victoria aparecen cuando menos una decena de prospectos a la alcaldía, hasta el momento, y se dibujan dos alianzas en el proceso, mientras un partido jugaría solo.

Hasta ahora, los más activos son el alcalde Eduardo Abraham Gattás Báez (morena), quien busca la reelección, José Braña Mojica (del PT, aun cuando se dice morenista); Jorge ‘Tico’ García (PVEM); Fernando Campos Martínez (Frente Ciudadano); Luis Torre Aliyán (MC); y los aliancistas Alejandra Cárdenas Castillejos y Óscar de Jesús Almaraz Smer.

POR JUAN SÁNCHEZ MENDOZA

