Profeco publica lista de lavadoras buenas y rendidoras

MÉXICO.- Hoy en día, lavar la ropa no solo se ha vuelto una necesidad, sino todo un lujo, ya que muchas de las prendas pueden desgastarse con facilidad o decolorar si no se utiliza un buen detergente o si la lavadora es muy agresivas con la ropa, lo que pudiera incluso dañarla la máquina de lavado si no se adquiere una que sea de muy buena calidad. Actualmente, las telas requieren de un extremo cuidado o podrían percudirse de inmediato o agujerarse con facilidad.

En este sentido, para evaluar productos en el mercado mexicano, el “Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor” revela información precisa y completas sobre qué electrodomésticos son los mejores para los usuarios. Por ello, hoy gracias a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), hablaremos de las mejores lavadoras automáticas que hay en la industria con objetivo de que los mexicanos elijan el mejor producto con la clara promesa de que están comprando artículos de calidad y que cuentan con una amplia garantía.

Estudios revelan qué lavadora es la mejor

Las lavadoras destacan no solo porque son atractivas, sino por sus características, el tipo de carga que pueden aguantar y qué tan rendidoras son tanto en energía como de agua.

Por ello, “La revista del consumidor” publicada en enero de 2019, analizó cerca de 13 modelos de diferentes marcas que se consumen en el territorio mexicano, concentrándose en siete principales marcas con capacidades que van desde los 19 hasta los 22 kilogramos y de diferentes sistemas de lavado, esto incluye carga frontal y superior, sistema de lavado entre otras características.

Todas estas marcas, que te revelaremos a continuación, fueron sometidas a un periodo de estudio que se llevó a cabo entre el 9 de agosto y el 9 de noviembre de 2018, con lo que se realizaron más de 10 mil pruebas. ¿Qué lavadora está dentro de las mejores? Entre los estudios que se realizaron, se evaluó el consumo de energía de eléctrica por tiempo para su funcionamiento normal, sumado a la cantidad de agua que requería para completar el ciclo de lavado y enjuague. Asimismo, se llevaron a cabo estudios de acabados y diseño, es decir, si no había una malformación, que no tuvieran bordes filosos, material que se pudiera desprender, piezas que no fueran de larga duración y desperfectos que tuvieran después de su uso el cual pudieran dañar la ropa. En este sentido, también se midió la eficiencia del lavado; es decir, la capacidad que tiene una lavadora para quitar desde las manchas más fáciles de retirar hasta manchas de tinta, chocolate, sangre, vino y leche. Finalmente, también se hizo una medición, de eficiencia en el centrifugado o secado rápido, al cuantificar la humedad sobrante de las prendas, lo que ayudaron a evaluar su rendimiento y calidad en cada modelo.