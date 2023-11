Los desmemoriados

Cuando FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA era candidato a la gubernatura, existió una intensa campaña en su contra, donde no necesitaron inventarle milagros, simplemente sacaron a la luz algunas conductas irregulares que cometió.

Las denuncias que se enumeraron van desde su detención como delincuente juvenil, por el robo de armas; además de los intentos de fraude cuando buscó registrar las chamoyadas y el delito de tráfico de influencias cuando obtuvo un apoyo millonario del gobierno federal a fondo perdido para el equipamiento del rancho de SLM.

Ninguna de las denuncias impactó en el electorado, que se mostraba indiferente ante al odio acumulado que existía contra el PRI y sus candidatos.

“Ya es tiempo de que roben otros”, llegamos escuchar de simpatizantes de los vientos del cambio.

El panista fue un mal gobernador, todo lo que se dijo en la campaña era cierto, pero los electores no lo creyeron, consideraron que eran comentarios malsanos que nacieron en el calor de la campaña.

El PAN perdió la elección por el deterioro de la administración estatal, por el peso de su mal gobierno que se ganó a pulso la animadversión de los electores que buscaron una nueva opción.

El PAN perdió a pesar de las carretas de dinero invertidas en la campaña por la gubernatura, la imagen y apellido de CABEZA DE VACA se encontraba desgastado.

A pesar del antecedente, las denuncias por peculado y otras que existen en su contra, seguramente nos tocará ver a FRANCISCO JAVIER como candidato del PAN a un puesto de elección popular.

Ya ven como son las cosas, es el Coordinador de Seguridad del Frente Amplio por México a pesar de los antecedentes que existen, CABEZA DE VACA busca terminar como candidato plurinominal a una diputación federal o senador, como la única manera que tiene de regresar a México con fuero.

Hoy llega el 24, los electores deben aprender la lección y analizar muy bien los perfiles de los candidatos, es cierto existen muchas campañas de lodo y algunas verdades exageradas, pero debemos evitar más gobernantes como el ex alcalde XICO GONZÁLEZ o CABEZA DE VACA, quienes impactaron con sus decisiones en el desarrollo de ciudad Victoria y Tamaulipas.

En el 24, panistas y morenistas no deben confiarse al momento de elegir a sus candidatos pensando que los electores votarán de manera automática.

Por ejemplo, en la pasada elección por el Senado lo hicieron por JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL a pesar de ser el cuñado del ex gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.

En Morena deben analizar muy bien quienes serán sus candidatos, no pueden equivocarse, es cierto que pueden poner cualquier bulto y ganaría, pero por favor que no exageren en la lealtad que tienen miles de ciudadanos por la 4T.

La memoria de los electores muy corta, pero más el agradecimiento, la 4T tiene todo para consolidarse como administración, por eso debe seleccionar bien a sus candidatos, deben ser hombres y mujeres capaces, pero dueños de una lealtad a prueba de cornadas.

Por lo pronto en Morena iniciaron el registro de aspirantes a diputados federales, comenzando por HUGO RESÉNDEZ SILVA, quien busca el distrito de ciudad Victoria; mientras que el diputado local ELIPHANT GÓMEZ desea el distrito 3, entre otros registros.

Hablando de desmemoriados, sí SAMUEL GARCÍA se registra como presidencial del MC en Tamaulipas tendrá miles de simpatizantes, con el manejo de redes sociales y a pesar de la guerra del agua, nuevamente habrá desmemoriados que lo apoyarán.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ

Contacto:

patinadero@hotmail.com