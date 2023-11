Valentina García y su historia con el arco

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- ARCUM es una academia de tiro con arco en la zona de Tampico-Madero, que con mucho esfuerzo y trabajo por varios años por parte de su presidente, Jorge Payán y sus demás entrenadores, han crecido en cuanto a nivel y reconocimiento a nivel nacional.

Tal vez no tengan las instalaciones envidiables de primer mundo de Nuevo León, Coahuila, Sonora o Jalisco, que son potencia a nivel nacional, pero basta un área suficientemente grande, con 50 metros de largo que es lo que mide la ‘pista’ de tiro, además de conocimientos a base de preparación, para forjar campeones, y una de los arcos más destacados ha sido sin duda, el de Valentina García Gómez.

Ella nunca falta, podrá ausentarse a fiestas con amigas o amigos, a reuniones familiares, incluso a viajes de placer, pero a los entrenamientos no, siempre la verás en la línea de tiro por más de dos horas… como si se tratara de un robot: prepara flecha, apunta y a buscar la ‘X’, ese centro de las carátulas al que todos los tiradores apuntan.

La vida ha sido buena con Valentina, quien sin pensarlo hace tres años no sabía nada en absoluto de lo que se trataba el tiro con arco, no sabía incluso, de su existencia y hoy, como si estuvieran hechos el uno para el otro y lo trajera en la sangre, ha logrado ser campeona nacional y medallista mundial juvenil con apenas 16 años.

SU AMANTE POR LO ANTIGUO, AYUDÓ A LLEGAR A TIRO CON ARCO

Valentina siempre se ha caracterizado por ser estudiosa, por leer cosas actuales e históricas, ella misma confiesa que tenía una afición e interés por las armas y todo lo que conllevaba lo antiguo, y todo por azares del destino apuntó al tiro con arco.

“Mi familia siempre ha procurado que todos hagamos deportes, estuve en fútbol, gimnasia, tenis, natación, atletismo, era buena, pero no me apasionaban. Yo tenía un gusto no sé porqué por las armas antiguas, el arco era uno de ellos, yo no sabía que había una academia de tiro con arco, hasta que en la secundaria uno de los talleres deportivos era tiro con arco y no lo dudé y me metí, aparte yo también quería un deporte diferente”, comenzó la entrevista con EXPRESO.

Así empezó una historia de amor entre el arco, el tiro con arco y Valentina, una historia que ni ella imaginaba que iba a llegar a tanto. “para mí era un nuevo, yo no sabía nada de tiro con arco, de como se competía, yo sólo quería tirar”.

A pesar de la pandemia, Valentina Gómez siguió con sus entrenamientos; ya no era en su escuela, pues estaba cerrada, pero Jorge Payán había invitado a sus alumnos a seguir con sus trabajos en casa.

SU PRIMER COMPETENCIA Y EL MOMENTO DE GLORIA

Si bien tuvo varios entrenamientos al estilo de competencia, su primer estatal fue en el 2021, todo era nuevo para ella, viajar a Ciudad Victoria, concentrar, convivir con otros arqueros diferentes a su escuela, todo eso fue una experiencia que recordará, “ese estatal fue el primero que tiré, no me fue bien, tiré abajo de la marca para pasar al Nacional, pero aprendí mucho y me motivé a seguir entrenando”, puntualizó.

Como ella misma dijo, lejos de desanimarla, la motivó. Ese mal resultado la impulsó a seguir con todo en su preparación. Fueron meses en los que trabajó intensamente hasta que surgió la revancha.

“Mi segundo estatal fue cuando logré el objetivo de pasar a la fase nacional, yo al nacional que fue en Hermosillo realmente lo veía como un fogueo, yo tenía apenas un año y meses en tiro con arco, relativamente era nueva y no tenía tanto fogueo”, puntualizó.

Para ella fue una sorpresa, simplemente se concentró en tirar lo mejor posible, no veía las anotaciones oficiales y su entrenador, Jorge Payán, decidió callar, hasta que se confirmaron todas las medallas que ganó: tres de oro por las diferentes distancias y total, además de bronce por equipos.

“Yo no sabía mucho de las puntuaciones, yo iba con la mentalidad a este Nacional de que sería un fogueo muy bueno para mí, en la competencia se me dieron las cosas pero yo no sabía que había ganado medallas, cuando había pausas e iba al baño las otras arqueras me felicitaban y yo decía ‘¿por qué me felicitan?’, ya hasta la tercera medalla me dijo bien mi entrenador y yo súper feliz”, expresó.

La alegría se adueñó de ella, “no lo podía creer, le hablé a mis papás, a mi familia, todo fue muy bonito, fue un trabajo muy duro, yo como te dije yo iba como preparación para el futuro, se dio el resultado y se vio el trabajo que hicimos”.

Todo esto fue un enviòn para Valentina quien se demostró a sí misma, la capacidad natural que tiene para este deporte, “me di cuenta de mi nivel, este deporte es de mucho trabajo, de mucho entrenamiento físico y mental, me tomé más en serio todo, empecé a prepararme en todos los aspectos, a competir más, a leer, investigar, analizar otros arqueros, aprender y todo”.

SU CAMINO AL MUNDIAL

Después de su asombrosa actuación en los CONADE 2022, Valentina se trazó un objetivo: seguir con el brillo a nivel nacional. Para inicios del 2023 empezó a poner la mira en el Selectivo Nacional que daría lugares a los mejores arqueros a la Copa del Mundo que tendría como sede República de Irlanda.

Para llegar a ello, aparte de los meses de entrenamiento tenía que participar en dicha competencia nacional a realizarse en Tlaxcala, certamen que aseguró ha sido el más complicado en carrera por las circunstancias que vivió previo y durante el torneo.

“De verdad creo que ha sido la competencia más complicada que he tenido aquí en México, fisicamente y mentalmente fue muy desgastante, fueron primero tres o cuatro meses intensos de entrenamientos, luego en el tema mental me había pasado algo curioso, tenía un problema con el fijador, lo soltaba y se me caía, cuestión técnica, entonces yo tenía miedo que eso me pasara en el selectivo, en esa competencia no habìa tenido descanso y muchas de las arqueras también, ya no era de quien tirara mejor, era de quien aguantaba más”, señaló García Gómez.

“Estuvimos 10 horas tirando, sin parar, por el clima se pospuso todo, entonces se amontonaron las competencias, al final jugamos round robin con las que clasificamos en primeros lugares, y en el primer partido para la clasificación al mundial, se me cayó el fijador, yo decía ‘no puede ser, ¿por qué ahorita?’, perdí los primeros dos partidos, pero el entrenador me regañó, me mentalizó de nuevo y se nos dieron las cosas en ganar los demás partidos que restaban y pudimos lograr el pase al mundial”, contó.

Para Valentina ese día será muy especial, más porque por primera vez, sus papás estuvieron en una competencia oficial, “fue algo muy bonito, algo que no puedo describir, por cómo se dieron las cosas, lo rápido que me adentré a esto del tiro con arco, en la competencia lo difícil que fue, el que estuvieran mis papás ahí, fue algo muy bonito. Ellos nunca habían estado en una competencia, no sabían mucho, lo que se vivía dentro, pensaba que solo era tirar y ya, y embala muchas cosas mentales, fue muy bonito verlos emocionados”, destacó.

SE COLGÓ MEDALLA MUNDIAL

Un 6 de julio del 2023 llegó el día para Valentina ese día por el que trabajó durante meses, en Irlanda junto a su equipo conformado por dos mujeres más, alcanzaron a llegar a semifinales, lamentablemente cayeron, pero jugarían por el tercer lugar.

Fue ante España ese partido por la medalla de bronce, un duelo muy parejo que se definió hasta el último tiro.

“El viento estaba muy fuerte, fue muy difícil, pero gracias al trabajo de todas se pudo conseguir el objetivo, recuerdo ese último tiro, conseguí un 8 o 9, mis compañeras también y al último un 10, eso nos dio el triunfo y ganamos la medalla”, manifestó.

Una vez que se colgó la medalla de bronce mundial, Valentina pensó muchas cosas, desde sus primeras competencias hasta todas las horas que ha pasado cargando su arco para entrenar.

“Esa medalla me pesaba, porqué sabía que valía mucho para mí, todo lo que tuve que entrenar para llegar a ese momento, yo veía la medalla y me decía que quería más, que todo vale la pena, muy emocionada por lo que hice y por lo que puede pasar en el futuro, tardé en asimilarlo pero una vez que estuve parada con la bandera de México… Desde ahí me dije que quería más, cumplir más sueños y que quería esa sensación de satisfacción muchas veces más”, expresó.

SUEÑA EN GRANDE

Valentina García Gómez, sabe que tiene que ir paso a paso, no todo son triunfos y que el camino es largo, pero ella tiene en mente algo que quiere luchar por ello: Juegos Olímpicos; esa competencia en la que todo deportista sueña con estar y en la que ella espera estar y ganar una medalla.

“No me imagino lo que puede ser eso, esa sensación de ganar una medalla olímpica, “en el 2028 va a estar el arco compuesto según han comentado y voy a dar por estar ahì, en esos Juegos Olímpicos, yo tengo muy claro algo que me dicen mis padres, que nada es imposible, y yo no pierdo nada con intentarlo, claro que es un sueño y voy a trabajar por conseguirlo”, señaló la tampiqueña.

VALENTINA Y SU LADO FUERA DEL DEPORTE

Valentina García se puede describir como alguien alegre, como una joven centrada, que lejos de buscar protagonismo, ella trata de ser bajo perfil, prefiere hablar en la cancha de tiro con arco y ayudar a sus demás compañeros y personas que están en su entorno.

Tal es el caso que disfruta el ir semanalmente a una casa de apoyo, como parte de su servicio social de la escuela, “me gusta sacarle una sonrisa a la personas que pasan por momentos complicados, me gusta que tengan a alguien a quien platicar sus cosas, voy a un servicio social en la que me toca convivir con personas con capacidades diferentes y me ayuda mucho”, dijo.

Otra de las cosas que destaca a Valentina es su responsabilidad, pues aunque tiene el respaldo de su familia para diferentes temas deportivos, a ella no le gusta ‘molestarlos’.

“Me toca recibir unas becas por las medallas y competencias que tengo donde dan dinero, me gusta guardar el dinero. Prefiero gastarme el dinero que gano en mi deporte que en otras cosas, me ayuda mucho a valorar, a valorar cada día de entrenamiento y competencia, cada esfuerzo que hacen mis papás”, señaló.

Por los comentarios que se hacen en cuestión del tiro con arco, deporte que para muchos es fácil, Valentina soltó una frase que ella siempre ha dicho, “Es fácil tirar una flecha, pero muy difícil tirarla bien… cualquiera la puede tirar hasta con la mano, es mucho esfuerzo en cada flecha, sólo nosotros sabemos lo que implicaba cada tiro, no sólo es tirar, una flecha significa muchas horas de entrenamientos”, opinó.

DEDICADO A SU FAMILIA Y ENTRENADOR

Valentina García siempre estará agradecida con su familia, quienes siempre la ha respaldado en todo lo que sueña, por lo que todas las medallas que ha ganado y que ganará en un futuro, siempre serán dedicadas a ellos.

“Gracias por todo el apoyo que me han dado, ellos siempre han estado para mí, cuando no ganaba nada o no se dan los resultados, ellos siempre están y por ellos y por mí, lucharé por mis sueños y aprovecharé esta oportunidad”.

“Quiero dejar en alto a mi academia, demostrar que hay talento aunque no se tenga las mejores instalaciones como otros lugares, pero lo importante es la capacidad de los entrenadores y las ganas de aprender de todos nosotros, quiero llegar muy lejos junto a mi entrenador Jorge Payán”, finalizó.

Así terminó la entrevista con Valentina, quien por azares del destino tenía preparado este presente, un presente de muchos triunfos, como si en otra vida o desde pequeña, el arco, la flecha y la cancha estuvieran conectadas a ellas y le ayudarán a triunfar.

Valentina tiene un futuro prometedor y no extrañe verla en unos años como una referente a nivel nacional e internacional.

POR DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO-LA RAZÓN