“Chicharito” se va de LA Galaxy; ahora será agente libre

ESTADOS UNIDOS.- Javier “Chicharito” Hernández dejará definitivamente su actual equipo, el Galaxy de Los Ángeles, y se volverá agente libre debido a que la institución perteneciente a la Major League Soccer (MLS) no le quiso extender su contrato, así lo confirmó en redes sociales el periodista deportivo Fabrizio Romano.

“La vida se vuelve emocionante cuando te permites cambiar y evolucionar a nuevos retos. Gracias a toda la gente que estuvo involucrada en mi camino estos 4 años. Gracias por todo”, escribió el delantero de 35 años en Instagram

🇲🇽🇺🇸 Chicharito Hernández confirms he’s leaving LA Galaxy as contract won’t be extended.

Former #MUFC striker available as free agent now while LA Galaxy are looking for new striker on the market. pic.twitter.com/EeAbjWaApC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 3, 2023