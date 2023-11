Critican a Robbie Williams por su físico, aseguran se ve muy delgado

REINO UNIDO.- Sin duda alguna, Robert Peter Williams, mejor conocido solamente como Robbie Williams es uno de los cantantes más reconocidos y exitosos en la historia de la música pop-rock, y ahora podremos saber un poco más sobre su vida pues el cantante lanzará un documental en Netflix.

Y es que, todos en algún momento nos hemos preguntado ‘¿qué se sentirá ser una estrella de rock?’, la realidad es que para Robbie Williams no ha sido sencillo, e incluso recientemente sigue siendo criticado y señalado, pues aunque él no tiene problemas en compartir su día a día en ellas, los usuarios suelen ser crueles y no tienen filtro en criticar el físico de una persona sin saber las razones que lo tienen así.

Debido a lo anterior es que el ex vocalista de Take That, se tomó un tiempo para enviar una extensa respuesta a todos aquellos que lo han criticado por estar muy “delgado”, el cantante lo hizo a través de redes sociales en donde justamente ha recibido críticas.

¿Qué respondió Robbie Williams a sus detractores?

Las críticas hacia el físico del intérprete de “Feel” fueron hechas luego que su esposa Ayda Field compartió una fotografía del cantante en donde se está bronceando, ahí usuarios comentaron que se veía muy delgado.

Fueron cientos de mensajes que expresaban la preocupación por el estado de salud de Robbie Williams, pues creían podría estar enfermo o estar pasándola mal.

Y efectivamente, el cantante tiene una serie de enfermedades, sin embargo, éstas no tienen nada que ver con su físico, y aunque en su respuesta el intérprete nacido en Reino Unido, asegura que no le lastimó leer todo los comentarios, sin embargo, quiso aclarar lo que le está sucediendo.

“Considerando que tengo dismorfia corporal y baja autoestima, el hecho de que no me lastimaron demuestra lo lejos que he llegado. Eso o ser flaco avergonzado se siente mejor que ser gordo avergonzado. Sí, pensando en ello probablemente sea eso”, se lee en el perfil de Robbie Williams

Y es que, cabe señalar que el intérprete de “Angels”, tal y como lo menciona, él padece dismorfia corporal, y de acuerdo con expertos, ésta se refiere cuando una persona se preocupa demasiado por los defectos físicos que pudieran percibir el resto de la población, o bien se convencen así mismos que tiene un defecto y crees que los demás centran su atención en tu apariencia de manera negativa.

Es importante mencionar que Robbie Williams no es la única enfermedad mental que padece pues el cantante ha revelado que son varias de éstas las que lo aquejan, sin embargo, de todo eso hablará más detalladamente en su documental.

¿Cuándo y en dónde ver el documental de Robbie Williams?

Robbie Williams nació en Reino Unido y desde los 16 años comenzó su carrera musical, desde entonces él solo conoce la fama y el éxito por lo que es algo muy normal en su vida diaria.

Sin embargo, el éxito, los premios y el reconocimiento no lo es todo en la vida de alguien, y Robbie Williams muestra que hay detrás de su reconocida trayectoria de más de 30 años.

Todo esto lo podremos ver el próximo 8 de noviembre durante el estreno de “Robbie Williams” a través de Netflix, el largometraje es producido por Joe Pearlman, quien fue nominado a los premios Emmy y BAFTA.

“Lo que me destruiría también me hizo triunfar…Se abrió la caja de pandora”, dice Robbie Williams durante el tráiler oficial de su documental.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO / FOTO: IG @robbiewilliams