“La mujer que soy”, libro de Britney Spears es el más vendido en Amazon México

ESTADOS UNIDOS.- Aunque las plataformas de streaming han ganado mucha popularidad desde el año 2020 cuando la pandemia por Covid 19 nos obligó a encerrarnos por casi dos años, los libros no han perdido terreno frente a la industria del entretenimiento que se encuentra en constante crecimiento y, contrario de lo que se piensa, hoy en día existen muchísimas personas que disfrutan de este pasatiempo que se ha adaptado a las nuevas tecnologías; de esta manera, plataformas como Amazon se han encargado de poner a la disposición de sus usuarios un aplio catálogo de libros, pero el que se ha llevado la corona en el top 10 es la autobiografía de Britney Spears.

¿De qué trata La mujer que soy de Britney Spears?

El libro fue lanzado a la venta el pasado 26 de octubre y ha causado gran impacto en la comunidad debido a que en sus más de 200 páginas plasma los sucesos más traumáticos y oscuros que atravesó la Princesa del Pop mientras la fama internacional cía sobre ella. De acuerdo con la sinopsis del libro, fue en junio de 2021 cuando el mundo entero presenció un momento trascendental cuando Britney Spears se expresó en una audiencia pública; su voz resonó de manera impactante, compartiendo su verdad, y este acto provocó un giro radical en su vida y dejó una huella profunda en innumerables personas.

De esta manera, su autobiografía ofrece un vistazo revelador de la asombrosa odisea vital y la fuerza interior de una de las artistas más icónicas en la historia de la música pop; sus memorias se encuentran escritas con una sinceridad y un sentido del humor excepcionales, ponen de manifiesto el poder perdurable de la música y el amor, al mismo tiempo que subrayan la importancia de que una mujer finalmente cuente su propia historia en sus propios términos. El libro se encuentra de venta en Amazon México (da clic AQUÍ para visitar el sitio) y se ha posicionado como el número uno en el top de libros más vendidos en México.

¿Cuáles son los libros más vendidos en Amazon México?

– La mujer que soy (Britney Spears)

– Spreen. Lo mejor y lo peor de internet (Spreen)

– Hábitos Atómicos (James Clear)

– Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir (Matthew Perry)

– Este dolor no es mío. Identifica y resuelve los traumas familiares heredados (Mark Wolynn)

– El hombre en busca de sentido (Viktor E. Frankl)

– Evangelion Collector’s Edition N.1 (Yoshiyuki Sadamoto)

– Temporada de huracanes (Fernanda Melchor)

– Cómo hacer que te pasen cosas buenas (Marian Rojas Estapé)

– Descubre a los mejores amigos (Tomás García Cerezo)

Comprar libros en Amazon es fácil con una cuenta, basta con buscar el título deseado y hacer clic en “comprar”, puedes llenar el carrito con varios artículos antes de finalizar la compra. Amazon ofrece opciones de personalización y envío conveniente, lo que la convierte en una elección popular para compradores de libros en línea.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO