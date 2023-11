The Beatles se reúnen para nostálgico video

ESTADOS UNIDOS.- Este 2 de noviembre The Beatles lanzaron la última canción de la banda conformada por John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison, “Now and Then” fue creada con la combinación de Inteligencia Artificial y una grabación que dejó Lennon para McCartney.

El demo que dejó el intérprete de “Imagine” data del año 1979, mientras que la guitarra de George Harrison que también se escucha es de 1996, cuando hicieron un primer intento por darle vida a la grabación, pero por errores en ella que en ese momento eran difíciles de corregir, decidieron posponer la producción del sencillo.

Así fue la “reunión” de los Beatles en “Now and Then”

Este viernes la icónica banda de Liverpool publicó el video oficial de su última canción, fue dirigido por Peter Jackson, conocido por haber sido el directo de “El Señor de los Anillos”, mientras que en la producción de audio participaron Paul McCartney and Giles Martin. El clip comienza con un breve ensayo, luego alguien pone el cassette en una grabadora y comienza la música.

Es una balada que evoca bastante nostalgia, pues se escucha la voz de John Lennon cantando la primera estrofa mientras aparece su silueta viendo al horizonte, ahí observa a los cuatro Beatles jóvenes vestidos iguales. Posteriormente aparece McCartney en la actualidad cantando su parte de la canción.

A lo largo del videoclip se pueden ver algunas grabaciones de la década de 1990 en la que se ve a Paul McCartney cantando “Now and Then”. Conforme avanzan las imágenes se ve a Paul y Ringo en la actualidad grabando en el estudio, pero la parte más emotiva llega cuando se les suman John y George.

Finalmente, los cuatro Beatles vuelven a aparecer juntos, incluso en otros escenarios junto a Paul y Ringo en la actualidad, como en el estudio de grabación y en las sesiones del proyecto de 1995 “The Beatles Anthology”, el cual quedó inconcluso por las limitaciones tecnológicas de la época.

Algunas imágenes inéditas o remasterizadas de la banda inundan el clip hasta que finalmente se va el color, todo queda blanco y negro para concluir en la despedida de la banda, quienes agradecen las ovaciones y desaparecen del escenario.

¿Cómo fue posible grabar la última canción de The Beatles?

De acuerdo con lo que se explica en el video, en 2022, Peter Jackson y su equipo utilizaron un sistema de software que desarrollaron durante la producción de la serie documental “Get Back”, que finalmente abrió la posibilidad de desacoplar la voz de John de su parte de paino.

Como resultado, la grabación original pudo cobrar vida y trabajarse de nuevo con contribuciones de los cuatro Beatles. Esta extraordinaria historia de arqueología musical refleja la infinita curiosidad creativa y la fascinación compartida de los Beatles por la tecnología”

Letra en ingés y en español de “Now and Then”

I know it’s true

It’s all because of you

And if I make it through

It’s all because of you

And now and then

If we must start again

Well, we will know for sure

That I will love you

Now and then I miss you

Oh, now and then

I want you to be there for me

Always to return to me

I know it’s true

It’s all because of you

And if you go away

I know you’ll never stay

Now and then I miss you

Oh, now and then

I want you to be there for me

I know it’s true

It’s all because of you

And if I make it through

It’s all because of you

Letra en español

Sé que es verdad.

Todo es por ti

Y, si lo logro

Todo es por ti

Y de vez en cuando

Si tenemos que empezar de nuevo

Bueno, lo sabremos con seguridad

Que te amaré

De vez en cuando

Te extraño.

De vez en cuando

Quiero que estés ahí para mí.

Siempre para volver a mí

Sé que es verdad.

Todo es por ti

Y, si te vas

Sé que nunca te quedarás.

De vez en cuando

Te extraño.

De vez en cuando

Quiero que estés ahí para mí.

(Ahh)

(Ahh)

(Ahh)

(Ooh)

(Ahh)

Sé que es verdad.

Todo es por ti

Y… si lo logro

Todo es por ti

