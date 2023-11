Reportan que Julio César Chávez Jr. fue ingresado a un hospital psiquiátrico tras un abuso de pastillas

MÉXICO.- Durante las últimas horas del pasado domingo 5 de noviembre se reportó la hospitalización de emergencia del exboxeador mexicano, Julio César Chávez Jr., hijo del excampeón mundial de boxeo, Julio César Chávez. Al parecer el exdeportista consumió docenas de pastillas.

Por medio de sus redes sociales la cadena deportiva TUDN compartió que el boxeador de 37 años de edad fue trasladado de emergencia a un hospital el pasado 24 de octubre. Su esposa fue la encargada de revelar los problemas de salud que enfrentaba el hijo de JC Chávez.

¿Qué le pasó a Julio César Chávez Jr.?

En su cuenta en Instagram TUDN informó que el medio internacional TMZ Sports reportó la hospitalización de emergencia de Julio César Chávez Jr. El excampeón de boxeo habría excedido la dosis permitida de unas pastillas para bajar de peso, por lo que su esposa llamó al 911.

De acuerdo con la información compartida hasta el momento el hijo del “César del Boxeo” fue trasladado a un hospital psiquiátrico. Todo indica que su esposa fue la encargada de ventilar que había consumido docenas de pastillas y que tenía por la seguridad de su esposo.

La información detalla que las pastillas que tomó Julio César Chávez son para bajar de peso, sin embargo, habría abusado de la dosis permitida, lo que puso en riesgo su salud.

“Informan que la esposa del mexicano llamó a la policía diciendo que él había consumido docenas de pastillas y que temía por su seguridad”, contó.

Julio Cesar Chavez Jr. Was Held In Psych Ward After Allegedly Downing Pills https://t.co/hhHO09Xw6g

— TMZ Sports (@TMZ_Sports) November 5, 2023