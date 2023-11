Lizbeth Rodríguez envía indirectas a Celia Lora luego que negó su romance

Lizbeth Rodríguez y Celia Lora han estado en el ojo del huracán luego de que la ex conductora de Badabun asegurara que ambas tenían una relación y gritara su amor a la hija de Alex Lora a los 4 vientos.

Incluso, a través de sus redes sociales, la modelo publicó varias fotografías en donde aparecía con Celia en donde llamó suegro al líder de “El Tri”, y es que, de acuerdo con Lizbeth, el flechazo surgió a raíz de las colaboraciones que ambas realizaron para OnlyFans, en donde se dejaron ver muy sensuales y cariñosas.

Sin embargo, hace solo unos días, Celia Lora hizo uso de cuenta de TikTok para desmentir a su colega al asegurar que solo son amigas, que ella está soltera y así planea quedarse para toda la vida al explicar que disfruta viajar sola y ser una mujer independiente.

“Esto ya se salió de control… no puedo creer que esté haciendo este video”, comenzó diciendo en el video al asegurar que ya era necesario para poner fin a todos los rumores que se han hecho alrededor de su supuesta relación con Lizbeth.

“Se me hace increíble como lo que sea que digan de mí, todo el mundo se la cree automáticamente… Yo no ando con nadie, con absolutamente nadie”, aseguró.

Pero, al parecer la respuesta de la modelo no gustó nada a Rodríguez, quien ha estado enviando indirectas a quien fue su supuesta amante a través de historias en su cuenta de Instagram en donde se le observa dolida y decepcionada, mientras canta “La Llorona”

“Como que me cuesta hablar mal de gente que quiero, que quise, ¿saben cómo? Pero me queda claro que la vida es muy sabia, y afortunadamente siempre se han salido de mi vida solas las personas que no necesito, entonces, hashtag, relájense un chingo”, dijo Lizbeth.

Lizbeth Rodríguez le dedica indirectas a Celia Lora en sus instagram stories.#LizbethRodríguez #CeliaLora pic.twitter.com/ET7gKE35Rg — Arcadia News (@ArcadiaNews13) November 7, 2023

Como era de esperarse solo alimentó más la controversia y la inquietud de los internautas, quienes se han mostrado sorprendidos, ya que Celia Lora no ha emitido comentarios despectivos hacia Lizbeth, lo que ha dejado perplejos a muchos sobre el significado de las palabras de Lizbeth.

Aún queda la incógnita de si esta situación ha desencadenado una disputa privada entre ambas personalidades, por lo que habrá que esperar en qué termina esta supuesta historia de amor.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR