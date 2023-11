Verónica Castro le responde a Yolanda Andrade sobre supuesta boda

Verónica Castro decidió responder por fin a las declaraciones de Yolanda Andrade, quien afirmó que tuvieron una relación sentimental y que incluso estaban tan enamoradas que se casaron en una ceremonia simbólica en Ámsterdam, e incluso dijo que había fotografías del emotivo momento.

“Yo no tengo nada que perdonar, ni soy Dios para perdonar”, afirmó Verónica Castro.

La primera actriz fue cuestionada sobre si ya había perdonado a la conductora por sus escandalosas revelaciones y muy tranquila respondió que no tenía nada que perdonar e incluso agregó “la que tenga que pedir perdón pues que lo pida y nada más”.

Verónica Castro rompe el silencio sobre boda con Yolanda Andrade

En la entrevista publicada en la cuenta X de el programa “Sale el Sol”, Verónica Castro fue cuestionada sobre si le lastimaron las afirmaciones de Yolanda Andrade, aclaró que no es que la hayan lastimado pero que “eran como bromas en su mal momento y en su mal tiempo pero está bien”.

“Las cosas hay que tomarlas de quien vienen, si ella es una bromista pues se toman de una persona bromista”, dijo Verónica Castro.

Al ser interrogada sobre si sabía del complicado estado de salud que había enfrentado Yolanda Andrade respondió que sí se había enterado y si quería mandarle un mensaje o tenía algún deseo para ella, la diva de la televisión mexicana se limitó a responder “yo siempre bendiciones para todo el mundo”.

¿Verónica Castro está retirada? Revela por qué no ha regresado a la televisión

Sobre por qué no ha regresado a la televisión mexicana, la mamá de Cristian Castro confesó que no es que se encuentre retirada o no quiera regresar sino que no le han llegado propuestas televisivas, sólo de cine y que ahí va poco a poco en el séptimo arte.

Verónica Castro habló sobre si Cristian Castro será padre nuevamente

Afirmó que hasta el momento desconoce si será abuela por cuarta ocasión, se dijo feliz con sus nietos y hasta habló de lo grandes que están. La protagonista de “Rosa Salvaje” reapareció con muy buen semblante aunque en silla de ruedas, contestó amablemente todas las preguntas de los reporteros.

