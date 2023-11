Participa Beatriz Gutiérrez en congreso de investigadoras

TAMPICO,.- Jóvenes investigadoras, la maternidad no retrasa su carrera, la enriquece”, ese fue el llamado hecho por la escritora e investigadora Beatriz Gutiérrez Müller durante un congreso realizado en Tampico al que asistió en compañía del Gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya.

Ese tema y el de humanidades, fueron los que abordó la esposa del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el Quinto Congreso de Investigadoras del SNI y de Iberoamérica, celebrado en el centro de convenciones.

En su intervención, dejó en claro que la maternidad no es un inconveniente, tampoco una discapacidad ni una enfermedad.

“Es una situación maravillosa que yo en lo personal no cambio ni por este congreso y más aún, la maternidad es un amoroso y difícil caminar con un ser indefenso o varios que aparecen en la vida como un don, un regalo y es nuestra obligación velar por ellos”, explicó.

“Quizá este mensaje entonces va dirigido a las jóvenes investigadoras que por supuestas necesidades del trabajo aplazan la realización de su vida personal, no se olviden nunca de ser ustedes, no abandonen jamás la idea de formar una unión o multiplicarse a través de la familia, no hay ninguna medalla más importante que formar a hombres y mujeres de bien, esa es la intención al menos y eso vale para mi más que cualquier diploma o grado académico”, aseguró.

Señaló que siempre defenderá el derecho a que los hijos aparezcan sí o sí en el curriculum, a la par de premios, libros y certificaciones.

Benigno Solís/La Razón