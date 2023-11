Sergio Mayer amenaza con revelar todos los secretos de Garibaldi

CIUDAD DE MÉXICO.- El famoso actor y cantante, Sergio Mayer se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de conceder una entrevista en la que habló sobre el reencuentro de “Garibaldi”, donde sorpresivamente quedó fuera a pesar de ser una de las máximas figuras.

Fue hace unos meses cuando los exintegrantes de “Garibaldi” sorprendieron a toda la industria al confirmar su vuelta al escenario con el nombre de “GB5”. Sorpresivamente el único integrante que quedó fuera fue Sergio Mayer, uno de sus máximos referentes.

Sergio Mayer amenaza a GB5

En su reciente transmisión el programa de espectáculos “La Mesa Caliente” compartió una entrevista con Sergio Mayer en la que habló sobre toda la polémica que surgió tras el regreso de “Garibaldi” a los escenarios pero sin su presencia. El famoso envió un contundente mensaje.

Frente a las cámaras de televisión el participante de la primera temporada de “La Casa de los Famosos México” dijo que la próxima vez que escuche que uno de los integrantes de “GB5” hable de él sacará a la luz videos inéditos que los dejaran mal parados.

“Voy a sacar todos los videos que tengo. Todo lo tengo en los chats”, sentenció.

Finalmente Sergio Mayer dijo que sus excompañeros no saben que va “dos pasos adelante”, por lo que les pidió seguir con sus planes del regreso a los escenarios y ya no enfocarse en el pasado.

Aseguró que la situación lo tiene bastante incómodo.

“Se les olvida que voy dos pasos adelante”, reconoció.

¿Sergio Mayer estará en Garibaldi?

Después de que “GB5” confirmara su regreso a los escenarios, Sergio Mayer fue cuestionado sobre el motivo de su ausencia. El finalista de “La Casa de los Famosos México” confesó que no fue invitado, situación que lo tenía muy triste.

“No hay pleito, me hubiera encantando que me invitaran. Estoy decepcionado y triste, no me invitaron”, señaló.

Con información de Heraldo de México.