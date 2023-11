Actor revela cuánto dinero le pagan por salir en La Rosa de Guadalupe

CIUDAD DE MÉXICO.- “La Rosa de Guadalupe” es uno de los programas más destacados y reconocidos en todo el país. La serie aborda temas de actualidad y presenta una variedad de personajes de diferentes edades. Sin embargo, ¿alguna vez te has preguntado cuánto ganan los actores que participan en ella?

Recientemente, a través de la plataforma TikTok, un actor mexicano reveló la cifra exacta que recibe por cada episodio, la cual asciende a cuatro unidades monetarias.

¿Cuánto gana un actor de La Rosa de Guadalupe?

Según un video compartido por el actor Irvin Ruiz, la remuneración que un actor recibe por desempeñar un papel en “La Rosa de Guadalupe” varía en función de diversos factores, tales como la experiencia, el tipo de personaje asignado y si cuentas con representante o no.

En su caso, reveló que recibe una compensación de 10 mil pesos antes de los descuentos correspondientes por el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y la comisión del ANDA, por cada episodio en el que participa.

“10 mil pesos, o sea, en realidad eso es lo que yo ganaba al mes. 10 mil pesos por un episodio de un protagónico. Entonces, realimente no es mucho dinero lo que uno gana como actor, tienes que tener manager, yo no tenía manager”, comentó en el video.

Afirmó que su salario no es el más elevado, ya que ha observado que otros actores obtienen una remuneración superior a pesar de tener menos líneas de diálogo en comparación con lo que él interpreta en cada capítulo.

“Pero siempre he dicho que he cobrado más, yo he visto actores que han salido conmigo y les pagan muchísimo más dinero y que no actúan tanto, que no salen mucho”, dijo Irvin en un video.

Con información de ABC Noticias.