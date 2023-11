“Gustavo vive gracias a Wuisy”

CD. VICTORIA, TAM.- El hombre hoy de 35 años, revela que le ha tocado sufrir muchas cosas, pero ha logrado salir avante gracias a su álter ego, el Payasito Wuisy.

El nacido en Abasolo, Tamaulipas revela que su infancia fue un momento complicado, por las carencias, pues muchas veces no había ni para comer, por lo que a la edad de seis años, decidió salir a la calle con su abuelita a pedir dinero.

“Ibamos a los fraccionamientos residenciales, yo tocaba y pedía una caridad para mi abuelita, lo que me daban se lo daba a ella, no todo era dinero, a veces era comida”.

Posteriormente se convirtió en ayudante del restaurante del CBTis 119 y en vacaciones se iba al Hospital General, “Ahí un señor me daba precisamente el periódico EXPRESO para vender, también vendí chicles, me subía a cantar a los camiones, tiraba la basura del mercado Argüélles, también fuí lavacoches, mesero y albañil”.

Pero fue en plena juventud y gracias a una apuesta que descubrió su verdadera pasión, la de ser payaso, en el Bulevar, donde vendía Cd’s de música, conoció a un grupo de personas que se dedicaban a eso.

“Había una payasita que le decíamos Juani, me hizo una apuesta, me retó a que me pintara de payaso, a mí no me intimidaba subirme, lo que sí es que no tenía nada de gracia. Total que me maquillaron, yo no sabía pintarme, me pintaron como el Ratón de los payasónicos y cumplí la apuesta, por cierto no me la han pagado”.

Ese mismo día un payaso lo invitó a subirse con él al micro, “Ganamos como quinientos pesos para cada quién, dije ah caray, de aquí soy, seré payaso, me voy a seguir pintando”.

LE ABRIÓ EL SHOW A FRANCO ESCAMILLA

Su vida dio un giro completo, ganó experiencia y perfeccionó sus rutinas, tanto que un día fue invitado a Multimedios para participar en un programa, posteriormente llegaría a Televisa para el programa “Puro Grupero”, pero explica que al final no le llamó la atención la Tele, pues él quería divertir a la gente en la calle.

“Un día llega un personaje a mi vida, mi amigo Ángel Jasso, vio que a la gente le gustaba mi trabajo y me invitó a abrirle un show en el Centro Cívico a los “Tres Tristes Tigres””.

“Fui y dejé bien prendida a la gente, a los quince días me invitaron de nuevo y le abrí a Franco Escamilla y a Mike Salazar, en ese show Franco cantó una canción de payaso y me la tiró a mí, él apenas iba iniciando”.

“Se atravesó un señor, en ese momento dije que eran comerciales y le pedí que se pasara por que ‘apenas íbamos en el quinto misterio’, todos se rieron, resulta que ese señor era el “Padre Lolo”, yo ni sabía quién era, provoqué los aplausos sin querer”.

De ahí tomó confianza y más tablas, pues también le abrió el show al gran Teo González, El Perro Guarumo, Brincos Dieras, a la India Yuridia y a Edson Zúñiga “El Norteño” “Quien me cayó en la punta, es un déspota, no me quiso regalar ni siquiera una foto, me pidió que no me le acercara. Franco no fue así, él hasta tips me daba”, confiesa.

EL MALDITO 2022

Méndez revela que el año 2022 fue de lo peor para Gustavo y para Wisy, pues cuatro veces y mientras daba su espectáculo, le avisaron por teléfono de la muerte de un ser querido.

Primero fue su mamá. “Estaba dando show para el día del niño y ahí me avisa mi hermana que murió mi madre, se me hace un nudo en la garganta, me pedían que me fuera del festival, pero los niños estaban ilusionados con verme, mi mamá ya se había muerto, si yo me iba en ese momento ella no iba a revivir, así que me quedé dando el show, me fui en el micro y ni ahí pude llorar por que iban niños, cuando llegué a mi casa y me desmaquillé, comencé a llorar”, recuerda.

“Luego se viene lo de mi papá, también estaba dando show, estaba en el Tianguis de La Paz, ahí me pidieron que me fuera rápido al centro, por que le dio un paro a mi papá. Me fui rápido, cuando llegué al centro vi a mi papá tapado con una sábana, ya estaba muerto, yo le gritaba desesperado que se levantara, no lo podía ver así, él era un hombre sano”.

Al día siguiente tras el sepelio, también se fue a dar un show, “fui por que necesitaba dinero”. En esa fiesta, mientras realizaba su rutina recibió la noticia de que su abuelo falleció, “Yo creo que murió por que no aguantó la noticia de que se murió su hijo, o sea mi padre”.

Pero todavía faltaba otra fatal noticia, se complicó el embarazo de su pareja a un mes de dar a luz. “Mi bebé nació, pero lo incubaron luego, luego. Al siguiente día yo tenía show y recibí una llamada donde me indicaron que mi hijo ya llevaba tres paros cardiacos, que me fuera urgentemente, al llegar me dijeron que mi hijo falleció, ahí sí sentía que me iba a caer para atrás”.

Reveló que en ese momento sintió odio contra Dios, pues no entendía por qué lo hacía vivir todo eso, “Yo estaba destrozado. Si no fuera por Wuisy yo no sería nadie, sin él no hubiera podido seguir, Wisy es el fuerte, Gustavo es el débil, desmaquillado es cuando se viene todo encima, la verdad, Gustavo vive, gracias a Wuisy”, finalizó.

POR DANIEL RIOS