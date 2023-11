Mujer con doble útero se embaraza de ambos

Una mujer de Alabama que nació con dos úteros está embarazada de una niña en cada uno de ellos, y el parto está previsto para el día de Navidad, según informa WVTM13, filial local de la NBC.

Kelsey Hatcher y su marido, Caleb, ya son padres de tres niños de 7, 4 y 2 años. En primavera se enteró de que estaba embarazada de nuevo, lo que sorprendió a su obstetra.

Woman with double uterus pregnant in both in ‘very rare’ case: ‘Really crazy’

Talk about a Christmas miracle.

An Alabama woman born with two uteri is pregnant with a girl in each one — and due on Christmas Day,

Kelsey Hatcher and her husband, Caleb, are already parents to… pic.twitter.com/r4doMFw4Bd

— Sal Gueli (@sal_gueli) November 12, 2023