Primera quimera de mono creado en China tiene dedos brillantes y ojos verdes

CIUDAD DE MÉXICO.- No es el primer mono vivo del mundo formado artificialmente a partir de la fusión de múltiples óvulos fecundados. Foto: Cell/Cao et al.

Un grupo de científicos chinos revelaron el nacimiento de un primate único en su especie y que ya podría ser considerado una quimera, pues sus ojos brillan de color verde y las yemas de los dedos resplandecen de amarillo, y esos son solo los rasgos observables.

Bajo la piel y en lo más profundo de sus genes, esta criatura era al parecer aún más extraordinaria.

Este mono macho nacido en laboratorio fue el resultado de un experimento sin precedentes, en el que se utilizaron células madre pluripotentes de dos óvulos fecundados genéticamente distintos de la misma especie de mono para crear un macaco de cola larga (Macaca fascicularis) vivo.

No es el primer mono vivo del mundo formado artificialmente a partir de la fusión de múltiples óvulos fecundados, pero sí el más mixto -o quimérico- de todos, según investigadores de China y el Reino Unido.

En ciencia, una “quimera” animal es un organismo único formado por células que proceden de más de dos progenitores.

En el cuerpo de este animal concreto, las células y tejidos creados a partir de dos líneas distintas de células madre, una procedente de un embrión donante y otra de un embrión huésped, eran evidentes en el cerebro, el corazón, el riñón, el hígado, el tracto gastrointestinal, los testículos y las células que se convierten en su esperma.

Chinese researchers achieve a groundbreaking milestone in stem cell research – helping a monkey give birth to a baby comprised of a significant portion of stem cells. This marks a significant scientific achievement with far-reaching implications. 👇https://t.co/Ad7hsZJ3su

— Interesting Engineering (@IntEngineering) November 10, 2023