Madre e hija mueren tras ser atropelladas en Saltillo; bebé está en coma

COAHUILA.- Una mujer y su hija fallecieron, mientras que una niña de 2 años, nieta e hija de las mujeres, respectivamente, terminó gravemente lesionada, luego de que fueran embestidas por una camioneta cuyo conductor presuntamente se encontraba bajo los influjos de las bebidas embriagantes, no respetó un señalamiento metálico de alto y tras ser impactado por un auto de alquiler se proyectó contra las víctimas, quienes caminaban sobre la calle en la colonia La Minita, en Saltillo.

La tarde del lunes minutos después de las cinco, sobre la calle de Miguel Barragán, María Guadalupe llevaba un ‘diablito’ con latas de aluminio pues se dirigía a venderlas en una chatarrera cercana en compañía de su hija Perla Esmeralda y de la pequeña Kimberly San Juana, a quien trasladaba su madre en un carrito montable.

En esos momentos a unos cuantos metros, Brayan Daniel, de 25 años, conductor de una camioneta Chevrolet, quien se desplazaba rumbo al poniente de la referida arteria, al llegar al cruce con la calle Pedro Ampudia se atravesó al paso de un taxi Nissan Versa que circulaba a exceso de velocidad de norte a sur.

La camioneta recibió de lleno el golpe en la parte posterior por lo que dio un giro de 180 grados durante el cual atropelló a las peatones. La niña acabó gravemente lesionada debajo de la camioneta, su madre a un costado y falleció minutos después, mientras que su abuela quedó prensada entre la mencionada unidad y una camioneta Ford Ranger que se encontraba estacionada.

Aunque de inmediato los vecinos del lugar solicitaron una ambulancia al 911 fue hasta cuarenta minutos después que la unidad arribó siendo trasladada la sobreviviente al Hospital Materno Infantil. Por su parte una mujer que viajaba como pasajera en el taxi fue llevada a un hospital horas más tarde de ocurrido el percance.

“Lamentablemente al llegar al lugar nos percatamos que se encontraban dos personas sin signos vitales y una menor trasladada al Hospital Materno Infantil en código rojo, el probable responsable tenemos ahorita al conductor de la camioneta Chevrolet Pickup inmediatamente fue asegurado, ahorita lo trasladaron a celdas municipales para seguir su proceso directamente en el ministerio público primera agencia con detenido”, indicó Juan Antonio Rojas, agente de tránsito municipal en Saltillo.

Fuentes cercanas a las investigaciones informaron que el dictamen médico arrojó que el probable responsable del accidente se encontraba en estado de ebriedad.

La menor cumple años hoy

Luego del accidente en donde perdió la vida la madre y abuela de la menor de 2 años de nombre Kimberly, fue trasladada al Hospital Materno Infantil en donde el padre de la bebé informó que la niña fue operada pero se encuentra grave y en coma.

“Recibí la noticia y me dijeron que una camioneta las atropelló, ellas juntaban chatarra porque hoy mi hija cumple años, tiene fracturado el cráneo, pedimos puras bendiciones y oraciones. Ahorita voy a hablar con la trabajadora social, mis amigos me van a ayudar económicamente porque va a estar caro ésto, no es cualquier cosa, aquí voy a estar junto con mi papá en el Hospital Materno Infantil, tengo que estar al pendiente de la niña, primero Dios esté bien”, comentó el padre de familia.

