Médicos retiran a mujer un tumor ovárico gigante de 21 kilos

CIUDAD DE MÉXICO.- Un grupo de especialistas de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) adscritos al Hospital General de Zona (HGZ) Número 21 de León, Guanajuato, logró retirar un tumor ovárico gigante.

Tras seis horas de cirugía lograron retirar el nódulo de 21 kilogramos, de una paciente identificada como Hilda “N”, de 60 años.

“La paciente acudió a consulta de primera vez por una tumoración pélvica, por lo que fue sometida a estudios de imagen y laboratorio ante la sospecha de una entidad maligna al ser una de las principales causas el cáncer de ovario. Se le realizaron las pruebas necesarias determinando que se trataba de un tumor dependiente de ovario y con baja sospecha de malignidad”, expuso el doctor Daniel Alejandro Cantú Pedroza, cirujano oncólogo del hospital.

El IMSS detalló a través de un comunicado que emplearon todos los recursos de personal y equipamiento médico requeridos para el caso, con los cuales se cuenta en el nosocomio.

Por su parte, el doctor Arturo Reyes Hernández, jefe de Cirugía del HGZ No. 21 explicó que desde que se tuvo conocimiento del caso de la señora Hilda se movió una maquinaria impresionante, desde asistentes médicas, laboratorio, camilleros, Enfermería, radiólogos y diferentes especialistas, quienes hacen cada uno su trabajo para realizar este tipo de procedimientos y llegar al diagnóstico y posteriormente a una intervención quirúrgica minuciosa, necesarios para esta clase de patologías.

Los especialistas relataron que en el proceso de atención se presentaron algunas complicaciones, como que en la tumoración estaban involucrados “grandes vasos sanguíneos porque comprimía la aorta y se debía tener mucho cuidado con la disección”.

Además, el doctor Gerardo Barajas, jefe de Quirófanos y Anestesiología del hospital apuntó que la paciente llegó a presentar “compromiso hemodinámico pulmonar importante, por lo que en caso de no haber recibido atención adecuada y oportuna estaba en riesgo de muerte”.

En tanto, Hilda “N” apuntó que llegó al hospital porque se sentía sofocada y no podía acudir de manera adecuada al baño.

“(…) me hicieron todos mis estudios y al principio me dijeron que tenía líquido, pero luego vieron que era un tumor. Nunca me imaginé que era tan grande, pensé que solo eran líquidos cuando no podía caminar bien o me agitaba muchísimo, ya no podía andar en moto”, narró.

Con información de Expansión