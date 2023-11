Mujer quiere ser madre de 100 hijos, ya lleva 22…

CIUDAD DE MÉXICO.- Una mujer está en medio del ojo del huracán en las redes sociales tras señalar que quiere ser madre de por lo menos 100 hijos, de los cuales ya tiene un total de 22, situación que algunos internautas califican dicho deseo de “irresponsable”.

El nombre de la mujer Christina Ozturk y comenzó a volverse viral luego de que en sus plataformas digitales se difundiera su historia y es que la mujer actualmente es madre de 22 pequeños que oscilan las edades de 2 a 3 años, por lo que ha generado dudas el cómo lo hizo.

Lo anterior se desprende de que Ozturk apenas cuenta con 26 años, razón por la cual muchos internautas ponen en duda su dicho y deseo de tener 100 hijos a lo largo de su vida.

Christina es originaria de Moscú, Rusia pero vive en Georgia, Estados Unidos y desde hace varios años ha deseado procrear un centenar de hijos, lo cual ha resonado con fuerza en plataformas digitales pues diversos internautas consideran que se trata de un excéntrico deseo y también una responsabilidad.

¿Cómo logró la concepción de los 22 hijos?

La tarea comenzó con su primer matrimonio, con quien tuvo una niña y más tarde conoció a su actual marido, Galip Ozturk, un hombre con el cual determinó tener 21 pequeños a través de la gestación subrogada.

Aunque cuesta trabajo memorizar los nombres de cada menor, lo cierto es que la orgullosa madre los presume cada vez que puede, pues Victoria, Mustafa, Maryam, Ayrin, Alice, Hassan, Judy, Harper, Teresa, Hussein, Anna, Isabella, Ismail, Mehmet y Ahmet. Ali, Kristina, Alena, Sarah, Lockman y Alparslan gozan de buena salud y felicidad.

No sé cuántos hijos tendremos, pero definitivamente no planeamos parar. No estamos listos para hablar del número final. Todo tiene su momento”, expresa constantemente la rusa en sus redes sociales.

Las declaraciones de Christina han generado polémica pues algunos la han llamado inconsciente, mientras otros más aplauden su amor por la maternidad.

Gestación subrogada

La gestación subrogada es un contrato a través del cual una mujer acepta gestar para una persona o pareja que tiene la intención de fungir como padre(s) o madre(s) de la niña o niño nacidos de dicho embarazo.

Con información de Excélsior