‘Tamaulipas no tolera violencia contra mujeres’

ALTAMIRA, TAM.- El Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya inauguró la primera Casa Violeta del sur de Tamaulipas.

El inmueble que servirá para resguardar a las mujeres víctimas de la violencia, se encuentra en la colonia Jardines de Champayán en el municipio de Altamira.

Indicó que una de las principales peticiones que hizo la sociedad al comienzo de su administración fue mejorar la seguridad, “y es el primer piso de la pirámide para mejorar la seguridad es construir paz y esa es una tarea de todos los que estamos aquí”.

“En este sentido y el motivo por el que hoy estamos aquí reunidos es por recuperar estos espacios que le brinden seguridad y mejores oportunidades a las mujeres para salir adelante”.

Destacó que en la construcción de la paz, se deben recuperar espacios que brinden la oportunidad de seguir adelante y una de ellas son las Casas Violeta.

“En ese camino está altamente empeñado nuestro Gobierno del Estado y del Gobierno Federal, que encabeza nuestro gran presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador”.

Refirió que la Casa Violeta es un oasis de 72 horas para darle oportunidad y confort a una mujer o a una familia que está en una situación de riesgo, “para que podamos como Estado responder oportunamente y brindarles el apoyo y el acompañamiento que requieren, mientras que cambiamos y percibimos que debemos de tener un gran cambio como sociedad”.

DEFIENDE ‘ABRAZOS Y NO BALAZOS’

En su discurso, Américo Villarreal Anaya defendió la estrategia de seguridad empleada por el Gobierno Federal de abrazos y no balazos.

Precisó que en la construcción de paz se encuentran los programas de bienestar social, de los cuales, a Tamaulipas al año, a través de los 14 programas de bienestar social, llegan más de 13 mil 800 millones de pesos para mejorar las condiciones económicas y de seguridad y tranquilidad de los hogares.

“Esa es la forma de estar construyendo paz, esos son los “abrazos, no balazos”, que manda este gran Gobierno Federal que tenemos”. Muchas veces -dijo- sentimos que esta frase de “abrazos, no balazos”, se quiere pensar que es una circunstancia muy operativa de decir, es que “cómo vamos a estar dándonos abrazos si están los balazos, no es una situación fi gurativa, es una situación de decir un abrazo del Gobierno Federal, son los programas de las pensiones a los adultos mayores, ese es un gran abrazo del Gobierno Federal”.

“Un gran abrazo son las becas Benito Juárez, un gran abrazo son los programas de sembrando vida, un gran abrazo son todos los apoyos a los municipios para que sigan construyendo y mejorando infraestructura educativa”.

Subrayó Américo Villarreal que los programas sociales son los abrazos del Gobierno Federal y que permiten tener una modifi cación y pensar distinto, “de que queremos tener una sociedad en que avancemos con prosperidad, que vivamos en paz, trabajando en bienestar y llevando mayor nivel de felicidad a nuestro hogar y nosotros vivir también con mayores indicadores de bienestar”.

“También tenemos el compromiso de estar atentos de la seguridad y para eso tenemos una fuerza pública que se representa con el Ejército, con la Armada de México, con la Guardia Estatal”.

TAMAULIPAS, NOVENO MÁS SEGURO

Reconoció que en cuestión de seguridad aún faltan cosas por hacer, pero que en la actualidad Tamaulipas ya es el noveno estado más seguro de México y presumió que el sur de la entidad es una de las zonas más seguras de México.

“Estamos ahorita trabajando para cada vez ir mejorando más estos lugares y aquí la zona sur de nuestra entidad se distingue por ser una de las más seguras a nivel nacional y de mayor percepción de seguridad que tiene la ciudadanía. Y vamos a estar comprometidos para que esto siga sucediendo y tengamos unas mejores oportunidades de crecimiento y desarrollo todos”.

Afirmó que su gobierno actúa y vela por mantener la justicia y aplicar las sanciones administrativas a quienes causan delitos que afecten a la sociedad.

“Para este gobierno, existen delitos de alto impacto. Dentro de esos delitos de alto impacto, son los que este gobierno, dentro de estas mesas de seguridad, a las cuales atendemos diariamente, no nos permitimos tener en nuestra sociedad el homicidio, la extorsión, el secuestro, el feminicidio y las faltas que se cometen contra niñas, niños y mujeres”.

“SI UN PUEBLO QUIERE SER LIBRE, LO SERÁ”

Compartió una reflexión del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien señala que lo que importa es lo que hay dentro de cada persona, “lo que nos dé la convicción de realmente tener un cambio y a veces son pequeñas palabras y pequeñas frases, pero que vienen acompañadas de una fuerza signifi cativa, muy importante y muy fuerte, y él lo hace haciendo una reflexión y parafraseando a otro gran presidente, a Benito Juárez, que decía una frase que cito: “Si un pueblo quiere ser libre, lo será”. Subrayó que si un pueblo decidió internamente que no se va a someter y que quiere luchar por su libertad, no hay poder que lo pueda parar.

POR OSCAR FIGUEROA