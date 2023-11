Frida Sofía se lanza de nuevo contra su abuelo Enrique Guzmán

Las aguas aún no se han calmado para Enrique Guzmán luego de que hiciera polémicas declaraciones sobre un caso de abuso sexual en el que estaría involucrado y del que supuestamente existe un video.

Todo ocurrió el pasado lunes durante una conferencia de prensa en el lobby del Auditorio Nacional, previo al show de la Caravana del rock and roll, en donde una reportera lo cuestionó a sobre su sentir ante el rumor de que existe un video e imágenes que involucrarían al cantante tocando a la hija mayor de Mayela Laguna, ex esposa de su hijo Enrique.

El cantante explotó y dio una respuesta que provocó una enorme polémica y molestia entre diversos sectores e la sociedad, quienes de inmediato desaprobaron al cantante octogenario.

“¿Tienes conocimiento de esa foto, la conoces? Yo no y me gustaría mucho (ver la foto), porque a mi edad tener relaciones con una niña chiquita… me encanta” y procedió a hacer señalamientos de negación con la cara.

Frida Sofía vuelve a acusar a su abuelo de pedófilo

En este contexto el nombre de Frida Sofía volvió a salir a la luz luego de que internautas recordarán la entrevista que ofreció a Gustavo Adolfo Infante para el programa “De Primera Mano” hace unos años y en donde acusó a su abuelo de haberla tocado indebidamente cuando ella era solo una niña.

En aquel momento muchos cuestionaron las declaraciones de la hija de Alejandra Guzmán, sin embargo, ante la polémica surgida en días recientes, su nombre volvió a ser noticia, y es que los internautas le dieron la razón y aseguraron que la joven nunca mintió sobre el abuso que sufrió.

Frida Sofía hizo uso de sus redes sociales para pronunciarse nuevamente en contra de su abuelo, y a través de varias historias de Instagram compartió fragmentos de las polémicas declaraciones del cantante de “La Plaga”, además de varias opiniones de influencers que reprueban lo dicho por el cantante sobre el abuso sexual infantil.

La nieta se Silvia Pinal, también colocó un par de fotografías de su abuelo con la leyenda “pedófilo”, con lo que reiteró la confesión que realizó hace dos años, cuando compartió, con Gustavo Adolfo Infante, la experiencia de abuso que vivió con Enrique Guzmán.

“Fue un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo, me daba miedo, siempre me daba miedo, me hizo cosas feas, pero… lo odio, y más porque, ahorita, me quedo así de ándale cabrón, y si el mundo supiera”, reveló en aquella ocasión.

